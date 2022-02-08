«الصحة»: نجحنا في احتواء تداعيات «الموجة»

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أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة «كورونا» د. خالد الجارالله انكسار حدة ذروة موجة «أوميكرون» ونجاح المنظومة الصحية في احتواء تداعياتها. وذكر ان استراتيجية التحصين صنعت الفارق في خفض الاشغال السريري والتقليل من شراسة المرض وآثاره. وبين ان الحرية المسؤولة والتكافل المجتمعي من القيم التي ينبغي تعزيزها عند النشء. وكانت وزارة الصحة اعلنت امس تسجيل 4294 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع اجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 583113.

وقالت «الصحة» انه تم تسجيل 5022 حالة شفاء ليرتفع اجمالي عدد المتعافين إلى 527904، موضحة ان نسبة حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 90.5%.

وأوضحت انه تم تسجل حالة وفاة جراء الاصابة ليكون عدد الحالات المسجلة 2511 حالة، مبينة ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 91 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 52698 ووصل اجمالي عدد الحالات في الأجنحة إلى 532.

وذكرت ان عدد المسحات التي تم اجراؤها بلغ 31464 ليصبح مجموع الفحوصات 7142068، مشيرة إلى ان نسبة الاصابات لعدد هذه المسحات بلغت 13.6%.