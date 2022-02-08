«ديوان الخدمة» ينفي رفضه صرف مكافأة «الصفوف» للبدون

الأولى

نفى ديوان الخدمة المدنية ما تداولته بعض وسائل التواصل بخصوص رفضه صرف مكافأة الصفوف الأمامية للمقيمين بصورة غير قانونية «البدون».

واوضح الديوان في حسابه الرسمي انها اشاعة لا صحة لها، مطالبا بتحري الدقة حول صحة المعلومات.

من جانب آخر اعلنت وزارة الصحة عن فتح باب التظلمات لمكافآت الصفوف الأمامية لموظفيها، فور الانتهاء من اجراءات الصرف كاملة.

وأكدت الوزارة في تعميم اداري انها مستمرة في تلقي اقرارات وتعهدات الدفعة الثانية من الصفوف الأمامية، حتى يوم 13 فبراير الحالي.

ودعت الوزارة جميع قطاعاتها إلى ضرورة تسجيل الاقرار من خلال تطبيق «Q8seha»، على ان يتم تسليمها في مسرح الوزارة في السرداب بمقر ديوان عام الوزارة بمنطقة الصليبخات، من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً.