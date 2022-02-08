وقف إصدار تراخيص الاستثمار في الأندية 3 أشهر

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أوقفت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس اصدار تراخيص الاستثمار بالأندية والاتحادات واللجان الأولمبية في مناطق السكن الخاص والنموذجي ايقافا مؤقتا لمدة 3 اشهر أي حتى نهاية مايو المقبل.

جاء قرار الوزيرة اثر تزايد الشكاوى الواردة بخصوص ما يسببه ترخيص مثل هذه الأنشطة في المناطق السكنية من ازعاج لسكان وقاطني تلك المناطق علاوة على توجه الوزيرة لطلب دراسة فنية من قبل الجهاز التنفيذي ببلدية الكويت لايجاد بدائل للجهات الرياضية كفرص استثمارية تحقق عوائد مالية للرياضة.