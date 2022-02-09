عربيات ودوليات

أجرت كل من الصين وروسيا تجارب صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت صيف عام 2021، وهو ما يهدد نظام الإنذار المبكر للولايات المتحدة وفقا لخبير أميركي. ويقول الباحث الرئيس في معهد «هدسون» وليام شنايدر، إن روسيا أجرت اختبارا لصاروخها «كروز» الأسرع من الصوت Skyfall والذي يعمل بالطاقة النووية والمسلح نوويًا في جزيرة نوفايا زيمليا بالمحيط المتجمد الشمالي ولكونه يعمل بالطاقة النووية فإن الصاروخ له مدى غير محدود.

أما الصين فأجرت تجربتي طيران لصواريخ باليستية تفوق سرعتها سرعة الصوت، حلق أحدهما في مدار أرضي جزئي على مسار مناورة إلى المنطقة المستهدفة بالصين وحلق الثاني في مسار مناورة، لكنه أطلق جسمًا ثانيًا تفوق سرعته سرعة الصوت، وهو ما لم يسبق الصين فيه أحد.ويقول الباحث إن الإعلام الأميركي ولجنة الحد من الأسلحة حاولا التقليل من أهمية هذه الاختبارات فوصفا ما قامت به روسيا بأنه عمل لا يأبه بالأضرار البيئية، بل هو «تشيرنوبيل طائر» لكنهما اعتبرا أن الصين «لم تأت بجديد» فيما أقدمت عليه.

لكن الكاتب، الذي شغل سابقًا منصب وكيل الخارجية ورئيس مجلس علوم الدفاع بوزارة الدفاع «البنتاغون» أشار إلى أن ردود الفعل هذه تجاهلت أهمية مثل هذه القدرات في جهود التحديث النووي لكل من الصين وروسيا. وأضاف في مقاله بصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن مناورة المركبات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ليست مجرد وسيلة أخرى لإيصال رأس حربي نووي إلى هدف ما بل هي جزء أساسي من «نظام الأنظمة» المصمم لهزيمة قدرات الإنذار المبكر للولايات المتحدة. وأوضح أن هذه القدرات المترابطة، مجتمعة، تعتبر ضرورية للحفاظ على رادع نووي فعال، مشيرا إلى أنها كانت أساسية جدًا للردع المتبادل خلال الحرب الباردة لدرجة أن معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية لعام 1972 تضمنت أحكامًا تهدف إلى حمايتها من الهجوم. وأضاف الباحث الرئيسي بمعهد هدسون أن واشنطن تقوم بتطوير نظام فضائي يستخدم أجهزة استشعار متطورة تعمل بالأشعة تحت الحمراء، قد تكون قادرة على الكشف عن الرؤوس الحربية المناورة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. ومع ذلك، يقول الكاتب، إن أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية لا تسمح للأميركيين بالتصدي لهذه الرؤوس الحربية المناورة بالسرعة المناسبة، كما أن الصين وروسيا طورتا أنظمة مضادة تعرض للخطر قدرات مراقبة الفضاء والاتصالات الأميركية على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة وعالية.

