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عواصم- الوكالات: نفى الرئيس التونسي قيس سعيد نيته التدخل في الشأن القضائي، وأكد أنه «لن يتدخل في القضاء ولم يلجأ إلى حل المجلس الأعلى للقضاء، السبت، إلا للضرورة».

وذكر سعيد، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على فيسبوك عن لقاء قيس سعيد ونجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة «أريد أن أطمئن الجميع داخل تونس وخارجها بأنني لن أتدخل في القضاء ولم ألجأ إلى حل المجلس إلا للضرورة» مضيفا أن «الواجب والمسؤولية اقتضيا وضع حد للمهازل»، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

وعن إعلانه عن حل المجلس الأعلى للقضاء شدد سعيد «على ضرورة وضع مرسوم في الغرض في أقرب وقت» معتبرا أنه «تم اللجوء إلى حل المجلس لتطهير البلاد وهو تطهير لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل». وأكد قيس سعيد «لا أريد أن أجمع السلطات وأريد أن يكون هناك دستور نابع من إرادة التونسيين وليس دستورا كاللباس أو الحذاء على مقاس من وضعوه»، وفقا للفيديو.

الى ذلك أكد رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي رفضهم لقرار الرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء محذرا من انهم قد يتجهون الى غلق المحاكم وتقديم استقالاتهم بشكل جماعي. وشدد المسعودي على أن القضاة متمسكون بالعمل تحت سلطة قضائية مستقلة ممثلة أساسا في المجلس الأعلى للقضاء دون غيره، وليس تحت سطوة إجراءات أو مراسيم يقرها الرئيس ووزيرة العدل بشكل أحادي، لافتا إلى أن الإصلاح يكون في إطار قوانين وعبر آلية التشاور.

من جانبه، اعتبر عميد المحامين إبراهيم بودربالة أن غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء لا يعدو كونه ترتيبات إدارية لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الذي لم يصدر بعد في مرسوم رئاسي. واعتبر أنه بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية باتت السلطة التشريعية في يد الرئيس وأصبح من الضروري التعامل مع أي مراسيم يصدرها «كأمر واقع».

لكن خطوة سعيد اثارت استياء دوليا فقد عبر سفراء دول مجموعة السبع لدى تونس امس عن «القلق البالغ» إزاء إعلان الرئيس. وقالت الدول، والتي تضم مانحين كبارا لتونس في وقت تسعى فيه لتفادي أزمة في المالية العامة في بيان إن «قيام قضاء مستقل ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديموقراطية».

وفي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء قرار سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، والأنباء عن منع موظفي المجلس من دخول المقر. وجدد برايس دعوة الولايات المتحدة إلى إصلاح سياسي سريع يلبي طموح الشعب التونسي.

من جانبه، قال الاتّحاد الأوروبي إنه يتابع بقلق، تطوّر الوضع في تونس، وامميا، قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن هناك حاجة واضحة للغاية لمعاملة السلطات القضائية في تونس بعدالة واحترام. وأكد حق ردا على سؤال حول قرار سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء أن الأمم المتحدة تدعو جميع القوى السياسية في البلاد إلى احترام النظام القضائي ومعاملته بإنصاف.

