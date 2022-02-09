عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: اكدت السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا أن هناك «إجماعا» في المجتمع الدولي على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها مؤكدة على أنه «لا مجال للمناورة». والأسبوع الماضي شدد مجلس الأمن الدولي، في بيان، على «أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في الموعد المحدد لها».

وتسود حالة من الترقب في الأوساط السياسية داخل لبنان وخارجها عن مصير الانتخابات المقررة في مايو المقبل، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء الأسبق، سعد الحريري، انسحابه من الحياة السياسية، ودعوة كتلته في «تيار المستقبل» لاتخاذ الخطوة نفسها وعدم الترشح للانتخابات النيابية، أو عدم التقدم بأي ترشيحات.

