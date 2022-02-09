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رام الله- الوكالات: عُين خليفتان محتملان للرئيس الفلسطيني محمود عباس في مناصب عليا بمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماع قاطعته «حماس» والجهاد الاسلامي. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير المؤلف من 141 عضوا عيّن حسين الشيخ (61 عاما) في اللجنة التنفيذية للمنظمة. والشيح أحد المقربين من عباس (86 عاما) ويعمل كحلقة وصل رئيسة مع إسرائيل والولايات المتحدة. ومن المرجح أن يخلف الراحل صائب عريقات في منصب أمين عام اللجنة. كما اختار المجلس، في أول اجتماع له منذ ما يقرب من أربع سنوات، روحي فتوح (73 عاما) وهو مساعد آخر لعباس لرئاسة المجلس الوطني، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التحرير الفلسطينية وجاء كلا الرجلين بترشيح من عباس وحركة «فتح» التي يتزعمها، ويُنظر إليهما على نطاق واسع في الأراضي الفلسطينية على أنهما خليفتان محتملان للرئيس الفلسطيني ومن غير المتوقع أن يروجا لأي تحول في السياسات الخاصة بالصراع مع إسرائيل. ورفضت حركتا «حماس» والجهاد الإسلامي الدعوة لحضور جلسات المجلس التي بدأت يوم الأحد وقالتا إن على عباس إجراء إصلاحات لتقاسم السلطة أولا. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم «حماس» في غزة «هذه التعيينات هي تكريس للتفرد واستئثار فئة متنفذة بالحالة الفلسطينية بعيدا عن مشاركة الشعب الفلسطيني في اختيار قيادته» وأضاف «هذه تعيينات باطلة وليس لها أي شرعية وطنية أو توافقية وإعادة تموضع لفريق أبو مازن». وقال محللون فلسطينيون إن تعيينات المجلس المركزي يمكن أن تعزز فرص الشيخ وفتوح لخلافة عباس، لكن الانقسامات الداخلية تلقي بظلالها على المشهد السياسي، إضافة إلى وجود منافسين آخرين محتملين.