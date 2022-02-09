عربيات ودوليات

كشف مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن الأميركية، العالم المصري فاروق الباز، حقيقة كل الشائعات المنتشرة حول احتمال غرق محافظة الإسكندرية.

وأوضح الباز خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج «مصر جديدة»، على قناة ETC، مساء الإثنين، أن مستوى البحر مرتفع بالإسكندرية، ولكن لا صحة لغرقها كما يتردد.

وكشف الباز أن الطاقة الشمسية، مصدر رزق كبير لمصر، مضيفاً أن مقياس الجفاف بالصحراء الغربية تعد من أفضل الأماكن في العالم لتوليد الطاقة الشمسية.

وشدد العالم المصري على أن هناك 10 ملايين و500 فدان غرب النيل صالحة للحياة.

إلى ذلك، نفت الحكومة المصرية، أمس، تهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسرا، في محافظة شمال سيناء الحدودية لتطوير المنطقة دون صرف تعويضات لهم.

وأعلن مجلس الوزراء، أنه رصد انتشار الشائعات على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسريا من منازلهم دون تعويضهم بدعوى التطوير.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإن المركز الإعلامي قام بالتواصل مع محافظة شمال سيناء، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسرا من منازلهم دون تعويضهم بدعوى التطوير.

وأكدت محافظة شمال سيناء، أن التعويضات اللازمة صرفت لكل أصحاب المنازل التي سيتم إزالتها لصالح المشروع، قبل البدء في إخلاء المنطقة.

وأوضح بيان مجلس الوزراء المصري، أن التعويضات تشمل عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها محافظة شمال سيناء في منطقة الريسة أو قطعة أرض بمساحات 120 مترا بمنطقة الريسة. وأشار، إلى أن ما تشهده منطقة ميناء العريش في شمال سيناء هو عملية تطوير شاملة وتوسعة للميناء، للوصول بالرصيف إلى 1.5 كيلو متر وتعميق الميناء ليصل إلى 14 مترا. ويعد ميناء العريش البوابة الرئيسة لتصدير منتجات سيناء من الفحم والأسمنت والرمل الزجاجي، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة اللوجيستية بجوار ميناء العريش، لتوفير فرص عمل لشباب محافظة شمال سيناء.

