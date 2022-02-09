دوليه

يسعى ميلان إلى تجاوز نظيره لاتسيو عندما يلتقيه اليوم في ربع نهائي كأس إيطاليا. ويقدم ميلان مستويات مميزة في الدوري إذ يحتل المركز الثاني بفارق نقطة عن انتر المتصدر. وخسر ميلان جهود اثنين من أبرز لاعبيه قبل مواجهة لاتسيو، اليوم بحسب تقرير صحافي. ويتعلق الأمر بالثنائي الهجومي، زلاتان إبراهيموفيتش وأنتي ريبيتش، اللذين غابا أيضًا عن ديربي الغضب ضد إنتر، بسبب الإصابة. ووفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن التدريب الأخير بعث بمؤشرات سلبية، بخصوص احتمالية تعافي إبرا وريبيتش ولحاقهما بموقعة لاتسيو. وأشار الموقع إلى أن الجهاز الفني لميلان، بقيادة ستيفانو بيولي، يأمل في استعادة خدمات ثنائي الهجوم أمام سامبدوريا بالدوري الإيطالي، الأسبوع المقبل. في المقابل، تعافى المدافع الإنكليزي فيكايو توموري بشكل كامل من الإصابة، وبات جاهزًا للمشاركة أساسياً ضد لاتسيو، بعدما ظل على مقاعد البدلاء في الديربي لعدم الجهوزية.

