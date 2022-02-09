دوليه

واصل أتلتيك بلباو، المنتشي من إقصائه ريال مدريد من كأس إسبانيا، نتائجه القوية في الدوري المحلي، بفوزه أول من امس على ضيفه إسبانيول 2-1 ضمن ختام منافسات المرحلة الثالثة والعشرين. وحقق النادي الباسكي فوزه الثاني تواليًا في الدوري وبقي من دون هزيمة هذا العام في الليغا محققًا ثلاثة انتصارات وتعادل. ودخل بلباو إلى المباراة بعد أن أقصى الخميس ريال مدريد متصدر الدوري من الدور ربع النهائي لكأس إسبانيا بهدف قاتل في الدقيقة 89 ليثأر من خسارته نهائي الكأس السوبر الإسبانية ضد النادي الملكي الشهر الماضي. وشهدت المباراة انطلاقة نارية وسُجلت فيها الأهداف الثلاثة في الدقائق الست عشرة الأولى. وسجل الهولندي توني فيلهينا الهدف الافتتاحي بعدما وصلته عرضية من خافي بوادو داخل المنطقة، تابعها صاروخية في سقف الشباك (3).

إلا أن بلباو ردّ سريعًا واقتنص الكرة من منتصف الملعب لتصل إلى راوول غارسيا، مررها جميلة مباغتة فوق المدافعين إلى أويهان سانسيت الذي لحق بها إلى داخل المنطقة وسددها بيمناه في أسفل الزاوية اليمنى (5).

وضاعف النادي الباسكي تقدمه على ملعب «سان ماميس» عندما ارتدت الكرة من ضربة حرة من الحائط لتصل إلى دانيال فيفيان داخل المنطقة، مررها «على الطائر» إلى إينييغو مارتينيس نحو القائم الثاني تابعها الأخير رأسية في الشباك (16).

ورفع فريق المدرب مارسيلينو رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن، على بعد نقطة من فياريال السادس، صاحب آخر المراكز الأوروبية، وأربع عن برشلونة الرابع الذي يحتل آخر مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد فوز الأخير على أتلتيكو مدريد الأحد. من جهته، بقي النادي الكاتالوني في المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة.

