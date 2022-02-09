دوليه

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التشكيلة المثالية لكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بالكاميرون وتوجت بها السنغال على حساب مصر. وشهدت التشكيلة الأساسية وجود 3 لاعبين من منتخب مصر ولاعبين اثنين في البدلاء.وجاء التشكيل المثالي كالآتي: حراسة المرمى: ميندي «السنغال». الدفاع: ساليو سيس «السنغال»، تابسوبا «بوركينا فاسو»، محمد عبد المنعم «مصر»، أشرف حكيمي «المغرب». والوسط: توريه «بوركينا فاسو»، نامباليس ميندي «السنغال»، محمد النني «مصر». الهجوم: ساديو ماني «السنغال»، فينسينت أبو بكر «الكاميرون»، محمد صلاح «مصر». وتواجد على مقاعد البدلاء، كل من:

أندريا أونانا «الكاميرون»، كولينز فاي «الكاميرون»، كاليدو كوليبالي «السنغال»، محمود الونش «مصر»، أحمد أبو الفتوح «مصر»، أندريا أنغويسا «الكاميرون»، يوسف مشنغاما «جزر القمر»، برتراند تراوري «بوركينا فاسو»، سفيان بوفال «المغرب»، توكو إيكامبي «الكاميرون»، فامارا ديدهو «السنغال».

