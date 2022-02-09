دوليه

أعلن مسؤولو كرة القدم في المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية أول من أمس أنهم قرروا ألا يتقدموا بملف لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، بل التركيز على ملف مشترك لاستضافة كأس أوروبا 2028. وخلصت اتحادات انكلترا، اسكتلندا، ويلز، إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا إلى أن البطولة القارية تمثل خيارًا أفضل من كأس العالم بعد دراسة جدوى موّلتها الحكومة البريطانية. وجاء في بيان مشترك «قررت الاتحادات الخمسة التركيز فقط على تقديم ملف رسمي لاستضافة يورو 2028 ووافقت على عدم تقديم ملف لكأس العالم 2030». وتابع «تقدم استضافة كأس أوروبا عائدات مماثلة مقابل الاستثمارات، فيما أن كلفة البطولة الأوروبية أقل، كما أن إمكانية تحقيق الأرباح أسرع» من كأس العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنكليزي لكرة القدم مارك بولينغهام إن هناك «حالة من عدم اليقين» بشأن بطولات كأس العالم المقبلة، في ضوء اقتراح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تنظيم العرس العالمي كل عامين. وقال إن قرار التركيز على يورو 2028 لا يستند إلى أي تواصل من الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» بأنه سيدعم ملف إسبانيا والبرتغال المشترك لمونديال 2030 على حساب المملكة المتحدة وإيرلندا. ويعتقد بولينغهام أن الملف سيُنظر إليه بشكل إيجابي، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة بناء موارده المالية في أعقاب جائحة كوفيد-19. جاء في بيان صادر عن حكومة المملكة المتحدة «ما زلنا متحمسين لاستضافة كأس العالم في المملكة المتحدة وإيرلندا عندما يحين الوقت المناسب». وتابع «وفي الوقت نفسه، تُعد كأس أوروبا واحدة من أكبر الأحداث الرياضية العالمية. ستكون استضافة البطولة بأكملها فرصة مثيرة، ستحقق فوائد كبيرة لكل من المملكة المتحدة وإيرلندا». وأشارت تقارير عدة الى أن روسيا وتركيا تستعدان أيضًا لتقديم ملف لاستضافة يورو 2028.

