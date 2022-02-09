دوليه

ذكر الاتحاد الايطالي لكرة القدم أول من أمس أنه أعلم نظيره الأوروبي «يويفا» برغبة بلاده في استضافة نهائيات كأس أوروبا 2032. وجاء في بيان صادر عن الهيئة الكروية الإيطالية: «في الأيام القليلة الماضية، أعرب الاتحاد الايطالي إلى الاتحاد الأوروبي عن اهتمامه باستضافة يورو 2032». وتابع الاتحاد أنّه يرغب في تحديث البنية التحتية للملاعب في أنحاء البلاد من أجل استضافة البطولة القارية، وبناء ملاعب جديدة وتحديث الحالية. وأوضح الاتحاد نواياه قبل أكثر من شهر من الموعد النهائي لتقديم الملفات الذي وضعه الاتحاد الأوروبي في 23 مارس المقبل، على أن تقدّم المشاريع النهائية لاستضافة البطولة بحلول أبريل من العام المقبل. واستضافت العاصمة روما أربع مباريات في كأس أوروبا الأخيرة التي أقيمت في صيف 2021 في 12 مدينة أوروبية والتي توجت إيطاليا بلقبها على حساب إنكلترا في النهائي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنكليزية لندن.

