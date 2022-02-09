دوليه

اعلنت شركة «نايكي» الأميركية الرائدة في الملابس والمستلزمات الرياضية أول من امس أنها فسخت عقدها مع مهاجم مان يونايتد الانكليزي مايسون غرينوود، بعد اعتقاله للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب.

وأُطلق سراح غرينوود الأربعاء الماضي بكفالة بعد استجوابه بشأن مزاعم اغتصاب واعتداء على شابة. وكانت الشرطة ألقت القبض على ابن العشرين عامًا الاحد للاشتباه بـ «اغتصاب والاعتداء» على امرأة بعد انتشار صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم أبقي قيد التوقيف مرة أخرى للاشتباه في الاعتداء الجنسي والتهديد بالقتل.

كما أوقف مان يونايتد غرينوود الذي يعتبر أحد النجوم الصاعدين في كرة القدم الإنكليزية، عن اللعب أو التدريب معه حتى إشعار آخر.

وأصدرت شركة نايكي الأسبوع الماضي بيانًا قالت فيه إنها «تشعر بقلق عميق إزاء المزاعم المقلقة وستواصل مراقبة الوضع عن كثب»، قبل أن تؤكد أول من امس فسخ عقدها مع اللاعب. وقالت في بيان «مايسون غرينوود لم يعد رياضيًا مع نايكي».

وأزال يونايتد جميع منتجات اللاعب من موقعه على الإنترنت، مع غياب اسمه من قائمة أسماء اللاعبين على القمصان. وكان مطوّر ألعاب الفيديو «إي ايه سبورتس» أعلن الاسبوع الماضي أيضًا أنه حذف اللاعب من لعبة «فيفا 22».

ولم تذكر شرطة مانشستر اسم لاعب كرة القدم، لكنها أفادت «تم الإفراج بكفالة عن رجل يبلغ 20 عاماً تم اعتقاله الأحد 30 يناير 2022 للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء على امرأة في انتظار المزيد من التحقيق».

