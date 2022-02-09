دوليه

دخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في أزمة مع إدارة النادي، بسبب عدم الاعتماد على البلجيكي إيدين هازارد في المباريات. ووفقًا لبرنامج «الشيرنغيتو» الإسباني، فإن عدم مشاركة هازارد تسبب في ضجة لدى الإدارة، لأنهم يريدون رفع القيمة السوقية للاعب البلجيكي، إذا كان سيعرض للبيع في الصيف المقبل. وأشار البرنامج الإسباني إلى أن هازارد فقد جزءًا من وزنه ويذهب إلى متخصص في التغذية، لأنه كان يواجه مشكلات خطيرة في العضلات بسبب الطعام. وأوضح أن النادي لا يفهم حتى الآن سبب عدم اعتماد أنشيلوتي على هازارد، رغم الغيابات الأخيرة، ويرون أنه يجب أن يكون متقدمًا في اللعب على إيسكو الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل ولن يجدد. وذكر «الشيرنغيتو» أن أنشيلوتي يرى أن مشكلة هازارد سلوكية وليست جسدية فقط، حيث إنه لا يحب الطريقة التي يتدرب بها اللاعب البلجيكي منذ العودة من أعياد الميلاد، وإذا لم يغير من طريقة تدريبه، فإن المدرب الإيطالي لن يمنحه مساحة كبيرة للعب في المباريات.