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يسعى العربي والكويت إلى مواصلة مطاردة كاظمة متصدر الترتيب عندما يواجهان التضامن واليرموك على التوالي اليوم في المرحلة العاشرة من الدوري الممتاز الذي يستأنف بعد توقفه لقرابة الشهر.

في اللقاء الأول، يحل العربي ضيفاً ثقيلاً على التضامن في الساعة 04:45 مساءً في تكرار لمواجهة الفريقين الجمعة الماضية في مسابقة كأس ولي العهد والتي انتهت بفوز الأخضر بثلاثية نظيفة في مباراة شهدت طرد محمد فريح من العربي وعثمان الفيلكاوي من التضامن.

وتشكل المباراة أهمية كبيرة للأخضر الذي أنعش آماله في المنافسة على لقب الدوري بتغلبه على الكويت في الجولة التاسعة والأخيرة من القسم الأول، ورفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع بفارق 3 نقاط فقط عن كاظمة المتصدر.

وظهر العربي الذي يقوده الكرواتي أنتي ميشا بصورة جيدة في لقاء الجمعة بعد أن عزز صفوفه بصفقات شتوية مميزة، مثل الجزائري طارق بوعبطة والسوداني وليد الشعلة الذي سجل أحد أهداف فريقه، كما أضاف الليبي محمد صولة هدفاً آخر في ظهوره الأول في المسابقة بعد أن نزل بديلاً في الشوط الثاني. ويملك ميشا كذلك أوراق رابحة عديدة مثل الليبي الآخر السنوسي الهادي وعلي خلف وبندر السلامة وسيف الحشان والكرواتي جوسيب كينزيفيتش فيما يفتقد الأخضر سلطان العنزي وعيسى وليد للإيقاف.

في المقابل، يحتل التضامن المركز الثامن برصيد 7 نقاط، ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، علماً بأن الفريق الذي يدربه التشيكي رومان بيفارنيك ضم خلال فترة الانتقالات الشتوية مدافع القادسية السابق عامر المعتوق الذي شارك أمام العربي في لقاء الجمعة الماضية. ويعتمد بيفارنيك على البحرينيين علي حرم وعبدالله الهزاع والهولنديين أليسون هوي وروليني نوناتو، والتوغولي فيسو بلاكا، مع المحليين مشعل الشمري ويوسف العنيزان وحامد الرشيدي. وفي المباراة الثانية، يستضيف اليرموك متذيل الترتيب برصيد 3 نقاط، الكويت صاحب المركز الثاني والذي يطمح إلى اعتلاء الصدارة ولومؤقتاً في انتظار نتيجة مباراة كاظمة المتصدر مع الفحيحيل غداً الخميس. ويملك الأبيض 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن البرتقالي، ولا يريد التفريط بأي نقطة سعياً لاستعادة اللقب الذي حققه 4 مرات في المواسم الخمسة الأخيرة.

وعزز الكويت صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع التونسي طه الخنيسي الذي شارك في أكثر من مباراة سواء في كأس الاتحاد أو المباريات الودية، كما استعاد جناحه الإسباني جاي ديمبلي الذي انتقل إلى الفحيحيل هذا الموسم. ورغم أن اليرموك يتذيل الترتيب إلا أن الكويت واجه صعوبة كبيرة في الفوز عليه بالقسم بنتيجة 4-2، وبالمثل عزز اليرموك الذي يدربه الوطني أحمد حيدر صفوفه بالتعاقد مع الغواتيمالي راميريز، والإكوادوري جبرايل، والمغربي سفيان لكزير، والبرازيلي كلادير، مع الاحتفاظ بمهاجمه المميز الكولمبي كارلوس أندريس.

