محلية

أعلنت اللجنة الأولمبية أن الكويت ستستضيف دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة في الفترة بين 15 و31 مايو المقبل على أن يكون حفل الافتتاح الرسمي في 22 الشهر ذاته وتتضمن 15 لعبة رياضية جماعية وفردية بمشاركة الدول الست.وقالت اللجنة في بيان صحافي أمس إن أمين السر حسين المسلم أوضح في رسالة إلى الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية المتخصصة المحلية المشاركة في الدورة أن هذا القرار جاء عقب الاجتماع الـ93 للمكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي أقيم مؤخرا (عن بعد) وبموافقة الدول الخليجية الست المشاركة في الدورة. وأوضح المسلم الذي يشغل منصب المدير العام للدورة في رسالته أن منافسات الألعاب الجماعية والألعاب النسائية ستبدأ في 15 مايو على أن تبدأ باقي الألعاب عقب الافتتاح الرسمي للبطولة وفق جدول زمني سيعلن عنه لاحقا مشيدا بتعاون الاتحادات الرياضية والأندية مع اللجنة من أجل استضافة نسخة مميزة لهذه الدورة.وتضم الدورة ألعاب كرات القدم واليد والطائرة والسلة والسباحة وألعاب القوى والكراتيه والجودو والمبارزة والرماية والتنس الأرضي والدراجات الهوائية وهوكي الجليد وكرة الطاولة اضافة إلى رياضة الألعاب الالكترونية.يذكر أن الدورة قد أجلت بسبب تداعيات جائحة كورونا لاسيما فيما يخص تفشي المتحور الجديد (أوميكرون) بعد أن كان مقررا إقامتها في شهر يناير الماضي.

