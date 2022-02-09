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تراجع حارس مرمى القادسية خالد الرشيدي عن قرار اعتزال كرة القدم نهائياً عقب قرار لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المتضمن إيقافه 8 مباريات بالإضافة لعقوبة الطرد (مباراتين) وتغريمه 3 آلاف دينار، والذي أيدته لجنة الاستئناف في الاتحاد (في وقت سابق).

وعقب زيارة نائب رئيس مجلس إدارة نادي القادسية الشيخ فهد طلال الفهد للرشيدي في منزله أول من أمس، أعلن حارس الأصفر عودته للملاعب، وكتب عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: «شكر خاص لجميع الجماهير الرياضية والقدساوية بشكل خاص التي وقفت معي ومن أجل هذا الكيان وجماهيره الوفية أعلن عودتي للملاعب والله ولي التوفيق.. شكراً لزيارتكم وطلبكم على العين والراس».

ووفقاً للشيخ فهد الذي ظهر في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإن الرشيدي سيباشر تدريباته مع الأصفر اليوم من أجل تجهيزه للجولات المقبلة من بطولة الدوري الممتاز، بعد فترة توقف طويلة عن التمرين إثر قرار اللاعب اعتزال كرة القدم بسبب العقوبة التي فرضت عليه، فيما اعتبر الفهد أن قرار هيئة التحكيم الرياضي بوقف تنفيذ عقوبة اللاعب لحين الفصل فيها نهائياً «إنصاف لخالد ولنادي القادسية».

وكان القادسية تحصل على قرار مستعجل من هيئة التحكيم الرياضي يقضي بوقف عقوبة الرشيدي لحين الفصل في المنازعة الرياضية التي يختصم فيها اتحاد الكرة ولجنة الاستئناف في الاتحاد.

ونال الرشيدي البطاقة الحمراء خلال مباراة القادسية مع السالمية في الجولة السادسة من الدوري الممتاز التي انتهت بفوز السماوي 3-2، وذلك بعد قيام الرشيدي بعرقلة حكم المباراة يوسف نصار اثر احتساب الأخير ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع وهي الركلة التي سجل منها حسين الموسوي هدف الفوز على القادسية.

وغاب الرشيدي عن 4 مباريات للأصفر أمام الفحيحيل (1-1)، وأمام كاظمة (3-0)، وأمام النصر (1-0) في الدوري، بالإضافة إلى مواجهة السالمية في كأس ولي العهد والتي انتهت بفوز السماوي كذلك بنتيجة 2-0.

