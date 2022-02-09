محلية

تغلب القادسية على التضامن 3-1 (25-12، 23-25، 25-20، 29-27) في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة، كما حقق برقان انتصارا مهماً على الجهراء 3-2 (28-30، 25-20، 22-25، 25-16، 15-7) أول من أمس أيضاً. وبهذا الفوز عزز القادسية ترتيبه في مركز الوصيف خلف الكويت المتصدر فيما يأتي كاظمة في المركز الثالث، والجهراء رابعا، ثم برقان، وبعده العربي، وأخيراً التضامن. ويطبق النظام الدولي لاحتساب النقاط في البطولة إذ يحصل الفائز بنتيجة 3-0 أو 3-1 على النقاط الثلاث كاملة مقابل لاشيء للمهزوم، فيما يحصل على نقطتين في حال الفوز 3-2 مقابل نقطة للخاسر، وينص النظام الجديد أيضاً على أن المتصدر من يحقق أكبر عدد من الانتصارات بغض النظر عن النقاط المحققة، فيما يتم اللجوء إلى النقاط في حال تساوى فريقان في عدد الانتصارات. وتتأهل الفرق الأربعة الاولى إلى المربع الذهبي. وحسمت أندية الكويت والقادسية وكاظمة تأهلها بصورة كبيرة، فيما تشتد المنافسة على البطاقة الأخيرة بين الجهراء وبرقان والعربي. ولم يكن انتصار القادسية على التضامن سهلا إذ عانى الأصفر كثيراً قبل أن يحقق النقاط الثلاث كاملة. فيما واصل برقان تقديم عروضه القوية وحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد ان سجل مفاجأة في الجولة الماضية بالفوز على كاظمة بالنتيجة ذاتها. ويبدو برقان إذا واصل تقديم هذه المستويات الأقرب إلى خطف بطاقة التأهل الرابعة إلى المربع الذهبي.