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يواصل اتحاد الملاكمة جهوده لإقامة بطولة الكويت المفتوحة للملاكمة للسيدات، والمزمع إقامتها خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس المقبل.وشهدت الأيام الأولى للتسجيل في البطولة إقبالا كبيرا من الملاكمات، حيث بادرت 8 ملاكمات من الكويت، و11 ملاكمة من السعودية، و5 من الأردن بالتسجيل، وتأكيد حضورهن البطولة، وسيبقى التسجيل متاحا لجميع الملاكمات (فوق 17 سنة) من الأندية الشاملة والأكاديميات محليا، ومن مختلف الدول العربية عبر التراسل مع الاتحاد الكويتي للملاكمة مباشرة.من جانبها، أبدت لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة نورة المطيري سعادتها الغامرة بإقامة أول بطولة للملاكمة للسيدات، وقالت:«هذه فرصة طالما انتظرناها كثيرا، وما زاد من فرحتنا الإقبال الكبير على المشاركة من قبل العديد من الملاكمات العربيات، وهذا من شأنه أن يضيف الكثير من الحماسة والندية في النزالات المختلفة، فضلا عن رفع المستوى الفني العام للبطولة».وعبرت نورة عن الأمل في أن تكون بطولة الكويت المفتوحة للملاكمة بداية لتكوين قاعدة عريضة ومحطة انطلاق لمنتخبات الكويت للملاكمة للسيدات في مختلف الأعمار، ودافعا لتشجيع الفتاة الكويتية على الإقبال للعب الملاكمة.