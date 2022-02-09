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قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب المهندس علي الموسى امس إن إقرار الهيئة العامة للرياضة التفرغات الموسمية للاعبين والاجهزة الفنية والادارية بالأندية يعد خطوة مهمة لتطوير المستوى الفني للاعبين والفرق الرياضية. وأضاف الموسى في بيان صحافي صادر عن الهيئة أن قرار التفرغ الموسمي سيسهم في رفع المستوى الفني والبدني للاعبين ما سينعكس بالنفع على المنتخبات الوطنية في تحقيق الانجازات الخارجية، مبينا أن هذه الفترة هي الاعداد الامثل للرياضيين لانضمامهم للمنتخبات الوطنية. وثمن الجهود المبذولة من كل المسؤولين بالهيئة برئاسة مديرها العام حمود فليطح ومسؤولي الاندية والاتحادات متمنيا استثمار هذه الخطوة وتنفيذها حسب الالية التي وضعت من اجلها لتحقيق الاهداف المنشودة. يذكر أن قرار التفرغات الموسمية جاء ضمن مخرجات استراتيجية الهيئة العامة للرياضة 2022–2028 لتطوير الحركة الرياضية كخطورة أولى سيتبعها خطوات أخرى تهدف الى تطوير الرياضة الكويتية وتهيئة البيئة المناسبة للرياضيين في كل الأنشطة والمساهمة في تحقيق النتائج الايجابية للمنتخبات الوطنية من أجل رفع علم الكويت في كافة المحافل الدولية.