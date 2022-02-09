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أعرب النادي العربي عن أسفه لصدور قرار إيقاف إصدار تراخيص الاستثمار بالأندية والاتحادات واللجان الأولمبية في مناطق السكن الخاص والنموذجي، مؤكداً أن الرياضة لن تتطور بهذه العقليات القديمة. وقال النادي العربي في بيان رسمي إنه حاول الاتصال بالوزيرة لكن دون جدوى وأن قرار الاستثمار في الأندية اخذ سنوات من الدراسة واعتمد بقوانين ومراسيم، إضافة إلى أن آلاف الشباب سيتضرر ولا عزاء للرياضة الكويتية. وتساءل العربي في الوقت نفسه عن مصير العقود التي تم توقيعها وكيف سنواجه هذه القضايا وتكاليفها المرتفعة ومن سيتحملها الدولة أم النادي؟ مع الإشارة إلى أن العربي لديه التزامات سنوية كبيرة ولا يمكن الاستمرار بالدفع الشخصي، معتبراً انه وقف الاستثمار في الأندية قرار رجعي غير مسؤول «على حد وصفه». وأوضح العربي أن هناك 12 نادياً بالمناطق السكنية ولم تصدر منهم أية مشكلة، مبيناً ان الجمعيات التعاونية وأفرعها ومحالها تفوق 50 ألف متر في كل منطقة ولا توجد أية مشكلة. وشدد العربي على أن الأندية والرياضة هي الملاذ الآمن للشباب الكويتي، متسائلاً: ما الهدف من تدمير الشباب الكويتي؟ وأعرب العربي عن شكره وتقديره للنائب عبدالله الطريجي على موقفه من القرار، معرباً عن أمله في أن يتدخل بقية أعضاء مجلس الأمة لحماية الرياضة والرياضيين.