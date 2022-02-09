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«يا حكومة بسنا سوء ادارة؟» فبالامس (6 فبراير 2022) أصدرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة.... الخ قراراً بوقف مؤقت لاجراءات اصدار تراخيص الاستثمار بالاندية والاتحادات واللجنة الاولمبية.... لمدة 3 شهور الخ. وذلك بناء على شكوى من أهالي العديلية قدمت للوزيرة على طبيعة او نوع استثمار اتحاد كرة القدم بالعديلية (بناء فندق)؟ وقبلها اوقفت وزارة الداخلية برنامج لياقة بدنية حسية (اليوغا) من غير ما تفهم نوع البرنامج؟ نعود للوقف المؤقت لتراخيص الاستثمار بالهيئات الرياضية الاهلية ومدى صحتها وسبب ايقافها لان هناك كم عائلة اشتكت من نوع الاستثمار الذي سيقام بالعديلية في قطعة ليس لها رقم فالعديلية بها ثلاث قطع والباقي لا يوجد به سكن وانما مدرسة و كلية و جمعية تعاونية مع ملحقاتها (سمبوسة- بنجرجي – خباز – لوازم العائلة وبنك... إلخ) ونادي كاظمة وحديقة وصالة افراح وموقف سيارات... إلخ. وما زاد الطين بلة كالعادة اعضاء مجلس الامة بتهديدهم للوزير المختص بالمسألة. وتناست أو كما يقولون «اعمل نفسك ميت»... وكأنها لا تعلم شيئاً عن هذا القانون 30\2014 الذي صدر بمرسوم باسم الأمير في 4 مايو 2014 وحسب علمي تم إلغاء هذا القانون بعد صدور قانون 87\2017 وتم إعادة صياغته بأسلوب وافقت عليه لجنة الشباب والرياضة بمجلس الامة (يعني ان أعضاء مجلس الأمة هم من اقروا قانون الاستثمار) لتقوم بعض العوائل القاطنة بالعديلية بطلب ايقاف الاستثمار الذي وقعه الاتحاد مع الشركة التي ستقوم ببناء الفندق على اسوار مواقف الاتحاد بعيدة عن السكن النموذجي... فأين المشكلة ؟ وما هي سلبيات هذا المشروع الذي سينقذ الرياضة من عدم اهتمام الحكومة بالشأن الرياضي وانتم تسمعون بأن هيئة الرياضة ليس لديها ميزانية لتغيير او التعاقد مع مدرب جديد لمنتخب الكويت بكرة القدم (طبعا سوء ادارة من الاتحاد) وان عليهم البحث عن مصدر مالي آخر لإيجاد ممول ليدفع راتب المدرب؟ اسئلة كثيرة يجب ان ترد عليها الاخت وزيرة البلدية ممثلة للحكومة مع التنسيق مع وزير الاشغال المسؤول الاول عن الرياضة، والظاهر انها خافت من الاستجواب فأصدرت التأجيل المؤقت لقياس نبض اعضاء مجلس الامة لارضائهم على حساب مستقبل الرياضة الكويتية؟ سوء ادارة مستمر على المستوى الحكومي لإدارة الشأن الرياضي؟ اذا فلنستعن بإدارات خارجية (أوروبا أو أميركا) خصوصا في المجال الرياضي لاننا فعلا نعاني من الاثنين سوء ادارة في الحكومة و في القطاع الرياضي الاهلي.... واسمحوا لي بسؤال لاعضاء لجنة الشباب والرياضة في موافقتهم الاخيرة قبل يومين على التعديلات الجديدة التي سيطبقونها على قانون الرياضة ودعم الاحتراف الرياضي الكامل.. من اين ستوفر الدولة الميزانية المطلوبة لذلك؟.... والله من وراء القصد.

