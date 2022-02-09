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اعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي التابعة لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية امس عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر انه تم استبدال السجاد الأحمر في ساحات المسجد النبوي بـ 12 ألف سجادة، من السجاد الأخضر الجديد الفاخر.

وقالت الرئاسة في منشورها إن سجاد ساحات المسجد النبوي الشريف يتميز بسماكته وقوة تحمله، إضافة إلى كثافة نسيجه وثبات لونه وعدم تأثره بكثرة الغسيل، مشيرة الى ان كل سجادة من السجادات الـ12 ألفاً تحتوي على شريحة إلكترونية، تُقرَأ بوسائل «RFID» وترتبط بنظام إلكتروني لمعرفة معلومات السجادة منذ صنعها.

واضاف انه من خلال قراءة بياناتها الموجودة بالترميز الرقمي «باركود» يمكن معرفة تفاصيل السجادة واستخدامها وموقعها ومواعيد غسلها وعمليات تنقلها داخل المسجد النبوي وساحاته.

من جهته رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، شكره وتقديره للقيادة السعودية بمناسبة دعمها وإمدادها المسجد النبوي بهذا السجاد الفاخر استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وأكد أن منظومة السجاد الفاخر تجسد العناية الفائقة بالحرمين الشريفين وتهيئة أفضل السبل لراحة قاصديهما وزوارهما، وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

