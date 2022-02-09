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أثار نقيب الموسيقيين المصريين، الفنان هاني شاكر، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية على مواقع ‏التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو له وهو ينهي إجراءات حصوله على جنسية دولة أجنبية.‏

ونشرت شركة متخصصة في تسهيل الحصول على جنسيات للمستثمرين فيديو حصول هاني شاكر على جنسية دول الكاريبي، لكن بسبب الجدل المثار تم حذفه بطلب منه.

وفتح الفيديو المتداول باب التساؤلات حول مدى استحقاق هاني شاكر أن يستمر في منصبه كنقيب للموسيقيين وهو مزدوج الجنسية.

وفي أول رد منه، أكد هاني شاكر «أنه مصري ويعتز بمصريته، وأن التقدم لجنسية دول الكاريبي لا يعني التنازل عن الجنسية المصرية، وهو أمر لا يجرؤ على التفكير فيه من الأساس».

وتابع شاكر مبينا أن «حصوله على الجنسية الأجنبية بغرض الاستثمار والاستجمام في تلك الدول، لما تتمتع به من جمال وطبيعة خاصة».

وفي سياق متصل، أوضح المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، علاء عامر أن الجنسية التي حصل عليها هاني شاكر شرفية فقط من أجل «الوجاهة الاجتماعية»، بحسب تعبيره ولكي يتمكن من التحرك بحرية ضمن دول الكاريبي وإليها دون تعقيدات.

وتتراوح كلفة جنسية دول الكاريبي بين 100 و150 ألف دولار أميركي.

وكان هاني شاكر قد شارك في حفل جوائز Joy في العاصمة السعودية الرياض لتكريم العديد من الفنانين العرب والعالميين، وأدى أغنيته الشهيرة «علّي الضحكاية».

