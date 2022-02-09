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شارك أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس في فعاليات اليوم الرياضي للدولة. ومارس الشيخ تميم رياضة المشي في ممشى حديقة ملعب «البيت» المونديالي، بمشاركة عدد من طلاب مدارس المرحلة الابتدائية، وذلك «في إطار توعية النشء بأهمية الرياضة وتشجيعهم على اتباع أساليب الحياة الصحية والاهتمام باللياقة البدنية»، حسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). وغرد الشيخ تميم على حسابه الرسمي في تويتر «أتمنى لكم يوما رياضيا ممتعاً يمارس فيه الجميع هواياتهم الرياضية بما يحفظ الصحة للفرد والمجتمع». وكانت قطر احتفلت باليوم الرياضي للدولة أول مرة في فبراير 2012، بعد صدور القرار الأميري رقم «80» لسنة 2011، بأن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة وإجازة مدفوعة الأجر، تنظم خلاله الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة فعاليات رياضية يشارك فيها العاملون وأسرهم، لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات. وتشارك جميع مؤسسات الدولة في هذا الحدث الرياضي، لتصبح قطر ملعبا كبيرا يمارس خلاله عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين من جميع شرائح المجتمع أنواعا عديدة من الرياضة. وتعد دولة قطر رائدة في تنظيم اليوم الرياضي على مستوى المنطقة والعالم، إذ بدأت بعض الدول تنظيم يوم رياضي أسوة بقطر.