وطن النهار

أعلن بنك الائتمان الكويتي استعداده التام للتعاون مع لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية المشكلة لإظهار كل الحقائق اتباعاً لنهج الشفافية الذي دأب البنك على العمل عليه خلال السنوات الماضية والذي يعكس العمل المؤسسي في أفضل صوره. وأضاف البنك في بيان صحافي انه إيماناً منا بالعمل المؤسسي، وعملاً بمبادئ الحوكمة والشفافية والحفاظ على المال العام وتطبيقاً للنصوص الدستورية بهذا الشأن، يرحب بنك الائتمان الكويتي بالطلب المقدم من أعضاء مجلس الأمة بشأن تكليف لجنة حماية الأموال العامة للنظر في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2021/2022.

واكد البنك مجدداً دعمه الكامل للجنه المشكلة ومد يد التعاون بتقديم كل البيانات والمعلومات المطلوبة منا، لتسهيل مهمة اللجنة وإجراء بحث عادل ومحايد وذلك كله من أجل الحفاظ على المال العام ورفعة الكويت.

