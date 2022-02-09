وطن النهار

زار رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، امس، موقع تمرين لواء المغاوير/ 25 رقم (12) بمنطقة الاديرع، والمنعقد خلال الفترة من 31 يناير وحتى 10 فبراير 2022، حيث كان في استقباله لحظة وصوله آمر لواء المغاوير/ 25 العقيد الركن ناصر مسعود العتيبي؛ إذ اطلع على مجريات التمرين الذي يحتوي على جميع الرمايات، ومكافحة الإرهاب، وعمليات القتال في المناطق المبنية، والدوريات بشكل عام، وتوجيه الطائرات، الذي يهدف الى تأهيل القتال في جميع الظروف من الناحية العملياتية والادارية والفنية، ليتمكن المتدربون من تنفيذ واجباتهم والوصول الى اعلى درجات الاحتراف القتالي تحت كل الظروف.

هذا وقد أشاد رئيس الاركان العامة للجيش بما شاهده من جاهزية قتالية من قبل القوة المشاركة في هذا التمرين، والذي يؤكد بدوره حرصه على عقد مثل هذه التمارين والتي تعكس الجهود المبذولة في سبيل تعزيز و رفع المستوى التدريبي والجاهزية القتالية.

