وطن النهار

أكد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء أنور البرجس عمق العلاقات الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأهمية التنسيق المشترك لبلوغ التكامل المنشود حول القضايا الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني: إن اللواء البرجس شارك بحضور وفد أمني من الإدارات المختصة في الاجتماع الاستثنائي لوكلاء وزارات الداخلية الخليجية الذي عقد (عن بعد).

وبحسب البيان ناقش الوكلاء المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تستهدف تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي ومنها دراسة آلية ربط المخالفات المرورية واستحداث إدارة التخطيط الاستراتيجي الأمني وإنشاء غرفة عمليات مشتركة فضلا عن تقييم التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي 3) وتنفيذ خطة إعلامية تسلط الضوء على مخاطر آفة المخدرات.

