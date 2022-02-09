وطن النهار

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر. جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى الوزير من النائب شعيب المويزري ضمن بند الاستجوابات.

وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم خالد العتيبي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وفارس العتيبي والدكتور صالح المطيري ومرزوق الخليفة والدكتور أحمد العازمي ومهند الساير ومحمد المطير والصيفي الصيفي.

وأوضح أنه «وفقا للمادة (101) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه» مضيفا «وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الاربعاء الموافق 16 من فبراير الحالي».

وكان مجلس الأمة ناقش في جلسته العادية أمس الاستجواب المقدم لوزير الخارجية وخاطب الغانم وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بسؤاله «هل ترغب بمناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل؟» فأجاب الشيخ أحمد الناصر «نعم الأخ الرئيس مستعد لصعود المنصة رغم القناعة التامة لدي ولدى الكثير من الاخوة الأعضاء والمستشارين القانونيين بخلو الاستجواب من أي مواضيع ووقائع معينة ويشوبه الكثير من المثالب الدستورية والقانونية إلا أنني واحتراما للمجلس وأعضائه مستعد لصعود المنصة وليس لدي ما أخفيه في هذا الشأن على الرغم من مخالفته الصريحة للمادة 134 للائحة الداخلية».

من جانبه قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي في مداخلة له بعد أن انتقل المجلس إلى بند الاستجواب إن الحكومة ارتأت أن تستجيب وأن تتعامل مع الاستجواب رغم تحفظها لما ورد فيه حتى لا تكون هناك سوابق يمكن أن يستند عليها فيما بعد.

وأضاف الجلاوي أن الحكومة تؤكد أحقية النائب في استخدام أدواته الدستورية وأهمها أداة الاستجواب «إلا أن هذا الحق يحيط به بعض الضوابط التي قيدتها مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة كذلك ما ورد في طلب التفسير للمحكمة الدستورية المقدم في 2004 الصادر في 2006 والذي انتهى إلى أن الاستجواب يجب أن يكون موضوعه واضحا ومحددا بوقائع تحصر أسانيده حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته ويستكمل الأداء بالحجج».

وأوضح أنه باسقاط هذه النصوص على الاستجواب الحالي نجد أنه «لا يرقى» وقدم بمحاور غير واضحة وعباراتها مبهمة وفضفاضة ومع ذلك تم تقديم طلب استيضاح من الوزير مؤكدا «تحفظ الحكومة على هذا الاستجواب رغم قبولها بمناقشته في جلسة اليوم».

وعند المناقشة، اعتبر النائب شعيب المويزري أن ما وصفها ب «تجاوزات ومخالفات» وزارة الخارجية هي «الأعلى بين الجهات الحكومية» ورأى أن هناك «هدرا وتبديدا للمال العام» من قبل وزارتي (الخارجية) و(الدولة لشؤون مجلس الوزراء). وانتقد ما أسماه «تجاهل» وزارة الخارجية لدور ديوان المحاسبة الرقابي وعدم ردها على طلبات واستفسارات الديوان مستطردا بأن (الخارجية) «لم تزود الديوان بالمستندات والبيانات الخاصة بمصروفات بعض البعثات الدبلوماسية بالخارج الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكين الديوان من التحقق الكامل من المصروفات» على حد قوله.

وأضاف أن (الخارجية) «لم تمكن ديوان المحاسبة من فحص ومراجعة أعمال الإدارة الاقتصادية بالوزارة على الرغم من طلبه لذلك» معربا وفق رأيه عن «الرفض لمنع الجهات الرقابية من أداء دورها ما يعد عملا غير مؤسسي».

وأشار إلى عدم قيام الوزارة بفرض غرامات تأخير على المقاول المسند إليه مهمة إنجاز مشروع مجمع بعثة الكويت الدبلوماسية لدى بروناي والذي تقدر قيمته بمبلغ 656 مليون دولار لتأخره في إنجاز المبنى.

وانتقد المويزري ما اعتبره «عدم توفير الوزارة بعض المستندات الخاصة بضيافة وحفلات البعثات الدبلوماسية لديوان المحاسبة إضافة إلى عدم استفادة الوزارة من مبنى وفد الكويت الدائم في نيويورك كمقر مؤقت للقنصلية إلى حين إيجاد مقر دائم لها».

وتطرق إلى «قيام أحد القياديين في الوزارة بتوقيع عقد مع إحدى الشركات بقيمة نحو 10 ملايين دولار دون تفويض يمنحه الاختصاص في توقيع العقد بالمخالفة لمرسوم التنظيم الإداري» على حد قوله.

وذكر أن «سفارة الكويت لدى سيؤول لم تغرم المقاول لعدم قيامه بدوره في البناء وفق العقد المبرم معه» مشيرا أيضا إلى وجود «مآخذ شابت» تنفيذ مشروع ميكنة وربط حسابات البعثات الدبلوماسية.

وأضاف المويزري أن وزارة الخارجية «لم تقدم مستندات مؤيدة لتسوية مبلغ 1?740 مليون دينار عن شراء أثاث وآلات».

وأشار إلى «تحفظ ديوان المحاسبة على صرف ما جملته 200ر1 مليون دولار وتحميله على بند المصروفات الخاصة عن قيمة مبالغ سلمت لدبلوماسيين وشركات إلا أن طبيعة تلك المبالغ تتعارض مع الأغراض المخصصة للصرف».

تقويم المسارات

من جانبه قال وزير الخارجية: في 1 فبراير 2022 تسلمت استجواب المحاور الاربعة، وفي اليوم التالي ارسلت طلب استيضاح وفق المادة 134 من اللائحة للوقوف على الوقائع المتعلقة بالمحاور، كي لا تكون الممارسة بهذه الطريقة ونحن اليوم نتزامن مع احتفالية مرور 60 عاماً على الدستور الكويتي، حق الامة في الرقابة من اهم الحقوق لتقويم المسارات السياسية، ورغم التحفظ على خلو الاستجواب من الوقائع المحددة اثباتا او نفيا، وعرض المستجوب لم يتضمن ذلك، وهي تساؤلات على شكل محاور فقط، اتقدم بالشكر للاخ المستوجب لاعطائي فرصة الرد على التساؤلات العامة من منبر الامة توضيحا لما قامت به الوزارة دبلوماسيا وسياسيا واداريا، كل ما عرض الاخ المستجوب 30 واقعة، المؤسسون ذكروا اهمية ان يكون امام المستجوب ثمانية ايام للتحضير والاعداد عن كل واقعة ومع ذلك سارد على هذه الامور، ولكن هذا ليس مما سطره الآباء المؤسسون، الهدر وتبديد المال العام الذي جاء في المحور الاول يحتاج وقائع لا كلام مرسل، الأخ النائب لم يذكر صورة التبديد ولا الاهدار للمال العام وهذه الوقائع تستوجب الاستفسار عنها عبر الاسئلة البرلمانية او تقديم بلاغات بشأنها، وهي لا تتوقف على تقدير شخصي من قبل قائلها، وكان عليه تقديم سؤال او تحقيق برلماني او تقديم بلاغ جنائي يعاقب عليه المتسبب وفق قانون حماية الاموال العامة بحبس وغرامة تصل لعشرين الف دينار وحبس 3 سنوات، ولتبيان اي واقعة يتطلب تحديد الظروف الزمانية والمكانية، وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية توجبه بالبلاغ على ما شهد من ارتكاب جريمة والامتناع يعاقب عليه القانون، ولا يجوز ذكر الوقائع على عواهنها، قراءة الوقائع لتمر مرور الكرام من حق الفرد لكن ليس لمن يريد الاخلاص بقسمه، وقانون مكافحة الفساد يعاقب من لا يبلغ عن الجرائم، ولا يمكن تقديم توضيحات عليها طالما النائب لم يحدد مواطن الهدر، بكون تلك الايضاحات من المستجوب ضرورة للرد عليها ولتكون تحت نظر ممثلي الامة واصدار حكمهم المنصف الموضوعي.

هناك نص واضح وصريح نابع من خوف المشرع في المجلس التأسيسي قبل 60 سنة الذي حذر من مغبة المباغتة في هذا الاستجواب، والمباغتة لا تليق في عمل من اعمال جوهر الحياة الدستورية بالكويت.

لعل ما تقدم كان جزءا من تقارير ديوان المحاسبة وبعضها خلال مسؤوليتي واخرى خارج فترة مسؤوليتي، وتمكين الديوان من ممارسة اختصاصه كانت في عام واحد خلال الاغلاق العام ووقف التحليق الجوي وكان هناك تعثر بالمراسلات ومع ذلك استجابت الوزارة لملاحظات الديوان وتزويده بالمستندات الخاصة باستخدامات الاموال العامة خلال فترة كورونا، مستعرضا عدد من الكتب المرسلة من الخارجية الى الديوان مشتملة البيانات والمستندات والوثائق التي تؤكد جدية الوزارة في التعامل المسؤول مع الديوان،

رعاية المصالح

واضاف: لقد استرعى الانتباه 30 واقعة وهذه الاعداد قد توفر وان كانت غير مكتملة، مسألة بروناي صادفت بعد التعطيل ظروف ازمة كورونا وتم تمديد فترة العقد، والعقد موقع 2016 وبوشرت الاعمال 2017، واخلت الشركة باعمالها وارتكبت مخالفات وابلغنا جهاز المناقصات في 2018 وسيلت الوزارة الكفالات البنكية في 11-2019 بعد اخلال المقاول، التعاون مع الديوان ليس خيار لنا، وهل قدم النائب سؤالاً واستفساراً لنبين ما قامت به الوزارة من اتقان بالعمل او تقصير.

اما توقيع عقد مناقصة 2018/2019 لنظام التكييف والمصاعد لوزارة الخارجية، فقد كان بعد موافقات الجهات الرقابية المناقصات والمالية بما فيها ديوان المحاسبة والمراقبون الماليون على التعاقد، لا يجوز ان نأخذ الهدر وتبديد المال العام كمفاهيم دون اسانيد لان لديها تداعيات جسيمة على الكل.

وفي المحور الثاني عن القرارات الادارية المخالفة والتخبط الاداري، لم يقدم المستجوب توضيحات عن الوقائع وكان هناك العديد من القرارات، ولماذا لم يوجه النائب سؤالاً ويستفسر ام ان هناك عملاً ينويه ونحن ليس علينا الدخول بالنوايا وحاولنا استشراف ما يسلط عليه الضوء، بعض القرارات كانت بها اعوجاج ورأي المسؤولين ان تصحيحها وتحصينها واعادة منح الحقوق للمعنين بشكل قانون متوافق مع نظم الخدمة المدنية، والدور الاساس لوزارة الخارجية رعاية مصالح الكويتيين وحماية مصالحهم في الخارج ولنا الشرف بالواجب والمسؤولية ومهما نعمل نحن مقصرون في حق اهلنا، وبعض القضايا الفردية التي ذكرها المستجوب تتصل بمشاكل وصعاب، ولنا الشرف ان نعمل ونتعاون من اجل بذل الغالي والنفيس لمصلحة المواطنين ليس مدعاة لمعروف وفضل بل هو واجب وشرف خدمة اهل الكويت، وانا لا اريد اثارة المواجع من وجود كويتيين مفقودين، وهذا ديدننا والعم محمد طاهر البغلي من رجالات الكويت وكان يقضي اجازته في رومانيا وفي تلك الاثناء اختفى، ونحن من سمو الامير الى اصغر مواطن كويتي يحس بحرقة القلب والموضوع كان يتابع من سمو الامير الراحل وسمو الامير الحالي كانت لنا لقاءات مع رئيسة الحكومة عند زيارتها الكويت وفي كل لقاءاتنا الاخرى معها واعيد فتح الملف مرة اخرى وسيذهب وفد امني في مارس لمعاينة الموضوع وهو مستدام ولم تتوقف المتابعة ولن يرف لنا جفن الا بمعالجة حثيثة لهذه القضية، واثناء فترة كورونا وما رافقها من ربكة عالمية، وصعوبة التنقل والسفر، وعلق مواطنون في الخارج، ووفق المتوفر لدينا وجدنا قرابة 60 ألف كويتي عالقون مع محاولة تحصين الوضع الصحي الداخلي لتجنب انهيار منظومتنا الصحية، وانذاك امر سيدي سمو الامير باعادة عاجلة لكل الكويتيين وعملت مختلف الجهات بـ12 ألف موظف لاعادة الكويتيين كخلية نحل وقصة نجاح وفخر تمت لكل مواطن كويتي لا وزارة الخارجية فقط وكان بيرق الكويت يرفرف في العالم وحيدا لاعادة المواطنين الى بلدهم خلال 15 يوما، مستعرضا مشاهد وفيديوهات بشأن تلك الاحداث وعودة اكثر من 29 ألف مواطن جوا، فضلا عمن عادوا بالاسرة الطبية والعودة عبر الحدود البرية، وتشرفنا بتنفيذ امر سيدي سمو الامير الراحل وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء.

وفي المحور الثالث ايضا عن حماية مصالح البلاد السياسية والامنية والاخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج، لا اود التكرار بشأن عدم تقديم توضيحات من النائب، متسائلا: هذه الحماية للمصالح هل هي فقط مقصورة على وزير الخارجية خاصة السياسية والامنية، والمصالح السياسية تتوقف على استراتيجية حكومية من مجلس الوزراء المهيمن على مصالح الدولة رسم السياسة العامة وبالتالي هي مسؤولية الحكومة كاملة.

مخالفة المعاهدات

وفي المحور الرابع عن مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية واخفاق الوزير باداء واجباته، أود التوضيح ان المعاهدات والمواثيق لها دور بارز في العلاقات الدولية تنشىء حقوقاً والتزامات علينا، وفي الكويت يبرم سمو الامير المعاهدات بمرسوم ويبلغها لمجلس الامة وتكون لها قوة القانون بحسب المادة 70 من الدستور، والدستور ساوى بين المعاهدة والقانون وسيلتزم صدورها بقانون، وانا لا اعلم هل المقصود الدولة الدستورية الكويتية او الدولة كاملة وما فيها من اتفاقية مبارك او اتفاقية العقير، مشيرا الى ان بالكويت 2616 اتفاقية وكيف اعرف اي اتفاقية قد خرقها وزير الخارجية، والاتفاقية كما تعرفون جزء منها معني بها وزير الخارجية واخرى تمتد لمختلف اجهزة الدولة، وكيف لي ان اعرف الاضرار بصالح البلاد، واجدد التقدير للعمل الديموقراطي والمشاركة الشعبية، واحترام الدستور يستوجب المسؤولية، والكلام يكون في مكان اخر خلاف هذا المكان المميز والاخوة المميزون، واعضاء المجلس هم صفوة الشعب وهم زبدة الزبدة، لذا نتمنى احترام امانة الاباء المؤسسين، وختاما استشهد بقول الباري {ان أريد الا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله}.

مرة اخرى معلومات واشارات لعلها تمثل وقائع، اطلب وجود المستجوب الان، وهذه الوقائع لم توضح ولا ظروفها الزمانية والمكانية، ولا يليق عنصر المباغتة في مجلس الامة وفي خندق واحد لبناء الدولة، واشيد بتقرير ديوان المحاسبة ونحن نرد عليه ونتجاوب وتجرى التحقيقات بناء عليه والديوان يتخذ اجراءاته المناسبة بما فيها المجلس التأديبي ولا توجد اي حالة احليت للمجلس التأديبي في الوزارة، ودعت الوزارة فريق التحقيق من ديوان المحاسبة للاطلاع والتحقيق وطلب جميع المستندات، وخاصة مصروفات السفارة في المملكة المتحدة ونحن من طلبنا تدقيق الديوان، وفي بعض الاعمال تتولى وزارة الخارجية الدور الموصل بين اجهزة الدولة والهيئات الدبلوماسية الاخرى، الكلام المسترسل متوفر لكن الحقائق يصعب تجاهلها، ومصروفات كورونا تم التعامل معها وفق هذه المستندات بالرد على الديوان.

وعما ذكره النائب المستجوب، اجرت الوزارة تحقيقات ادارية بشأن المعنيين الذين ذكرتهم والتحقيق يختلف بحسب الدرجة من سفير ودبلوماسي واداري، والجميع صدرت بشأنهم قرارات والجميع امتثلوا للتحقيق ولا يمكن ان نسمح بهذه القاعة بتمزيق النسيج الكويتي، وهناك لجان ومجالس تأديبية لهم، ولكن لا نقبل بتمزيق المجتمع الطيب داخل الكويت وخارجها.

اهلا وسهلا بالجدية في سماع الحقائق اما المباغتة فلا تليق بمجلس الامة.

استلمت الرسالة من عمي المغفور له ناصر صباح الاحمد، الاجراء الذي قمنا به هو الاحالة الى النائب العام، ورسالة اخرى بعثناها لسمو رئيس مجلس الوزراء حيث إن من استلم هذه الرسالة انا بكوني وزير الخارجية والشيخ احمد المنصور حين كان وزير الدفاع ورئيس الحكومة، واتخذ قرار من مجلس الوزراء باحالة الملف لجهات الاختصاص، وقد استمعت لموضوع التحويلات، هل هي وقعت في عهدي وموائمة لمساءلة الوزير بشأنها ام هي اثارة ان تعبير عن شجون، والمقطع الاخير اول مرة اعلم به واراه، ولا اعرف تفاصيله وقصته وظروفه وما مسؤولية وزير الخارجية، ولدينا قرابة 160 بعثة دبلوماسية فهل كل امر سلوكي وادبي واخلاقي للافراد يساءل عنه الوزير، ودبلوماسيينا في الخارج يمثلون قيم الاسلام والعروبة الكويتية الاصيلة ولا يمكن الاخلال بها، والميزة المهمة هو بنائهم على القسم والخصال واخلاق اهل الكويت وهم انعكاس لكم جميعا، وهم يمثلوننا وانا بهذه الفرصة استثمر واوجه الاعتزاز والشرف لكل منتسبي الوزارة بالداخل والخارج وذودهم بالدفاع عن الكويت واهلها ومصالحهما

انا الان اجبت 37 واقعة وبالله عليكم هل هذا هو المنصوص في دستورنا بان نساءل دون وقائع وفرصة للوزير للرد، ولدينا امانة من المؤسسين لنورث الاجيال غدا اجمل من هذا.

وتباينت آراء نواب مجلس الأمة المتحدثين في جلسته العادية حيال محاور الاستجواب الموجة إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بين مؤيد ومعارض.

جاء ذلك في مجريات مناقشة النواب للاستجواب حيث تحدث النائب خالد العتيبي مؤيدا له فيما تحدث النائب د. عبدالله الطريجي معارضا له ضمن بند الاستجوابات المدرج على جدول أعمال الجلسة.

وقال النائب العتيبي المتحدث مؤيدا للاستجواب «إن وزير الخارجية لم يرد على الملاحظات التي طرحت خلال مناقشة الاستجواب» معتبرا أن ردوده كانت «ضعيفة جدا».

وأضاف أن العديد من سفارات الكويت «تقاعست عن أداء دورها في رعاية مصالح المواطنين وتقديم الخدمات المطلوبة لهم».

من جانبه، قال النائب الطريجي المتحدث معارضا للاستجواب ان الاستجواب «غير دستوري» وخلا من حقائق ووقائع ومستندات محددة.

وأشاد بإنجازات وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وكل العاملين بالجهات التابعة له لاسيما فيما يتعلق بعودة المواطنين من الخارج خلال جائحة كورونا.

