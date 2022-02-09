مال وأعمال

قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حمد المرزوق، ان «بيتك» حقق - صافي ارباح للمساهمين لعام 2021، قدرها 243.4 مليون دينار، بنسبة نمو 64.0% مقارنة بالعام السابق 2020.

وبلغت ربحية السهم28.59 فلسا مقارنة بـ 17.74 فلسا عن العام السابق، وبنسبة زيادة 61.2%.

وبلغت إيرادات التشغيل 811.0 مليون دينار لعام 2021، بنسبة نمو بلغت 1.9% مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي إيرادات التشغيل 503.1 ملايين دينار لـ2021، بنسبة نمو بلغت 0.7% مقارنة بالعام السابق.

وارتفع رصيد مديني التمويل لعام 2021 ليصل الى 11.4 مليار دينار، بزيادة قدرها 608 مليون دينار، وبنسبة زيادة 5.7% مقارنة بالعام السابق 2020.

كما بلغ رصيد الاستثمار في الصكوك لعام 2021 مبلغ 2.7 مليار دينار، وبنسبة انخفاض 0.3% عن العام السابق 2020. وبلغ رصيد اجمالي الموجودات 21.8 مليار دينار في عام 2021، بزيادة قدرها 286 مليون دينار، وبنسبة نمو 1.3% عن العام السابق 2020. وزادت حسابات المودعين لتبلغ 15.9 مليار دينار، بزيادة قدرها 550 مليون دينار، وبنسبة نمو3.6% عن العام السابق 2020.

وبلغت حقوق المساهمين 1.9 مليار دينار لعام 2021، عند نفس مستوى العام السابق 2020.

بالإضافة إلى ذلك بلغ معدل كفاية راس المال 18.69% متخطيا الحد الادنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي النسبة التي تؤكد على متانة المركز المالي لـ «بيتك». وأوصى مجلس الإدارة بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 12% وأسهم منحة بنسبة 10%، بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة. وأوضح المرزوق أن جميع المؤشرات المالية الأساسية لـ«بيتك» جاءت ايجابية، بما في ذلك العائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين، كما حافظ «بيتك» على معدلات جيدة للتكلفة الى الإيراد، والتمويلات غير المنتظمة ومعدلات تغطية الديون من المخصصات، ومختلف المؤشرات المالية. ونجح في الحفاظ على دعم رأسمال المجموعة وتحسين جودة الأصول، الأمر الذي يؤكد مرونة نموذج أعمال البنك والتنفيذ المنضبط للخطط والاستراتيجية.

وأشار الى ان السيولة حافظت على قوتها وكان الاداء التشغيلي قويا، حيث سجل البنك نموا في المحفظة التمويلية لقطاع الافراد والشركات، بالأضافة الى النمو في ودائع العملاء.

ولفت الى ان «بيتك» يمضي قدما في الدور التنموي ودعم المشاريع الحكومية عبر تقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية للشركات والافراد وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

160 مليون عملية مصرفية رقمية

وأضاف المرزوق ان «بيتك» يتمتع بخبرة كبيرة في التعامل مع التحديات وادارة المخاطر، وأثبت جدارته في ادارة تداعيات الجائحة، ومواصلة تقديم الخدمات المالية المتكاملة لعملائه دون انقطاع، وهو ما يؤكد مرونة البنك وتطور الخدمات الرقمية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الى جانب كفاءة وخبرات الطاقات البشرية في البنك، منوها بأن عملاء «بيتك» نفذوا نحو 160 مليون عملية مصرفية رقمية خلال عام 2021 عبر (KFHonline)، وبنسبة نمو بلغت 25% مقارنة بالعام السابق، وهذا يعكس ثقة العملاء وسهولة وكفاءة الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة التي يقدمها «بيتك» لعملائه لتعزيز تجربتهم المصرفية.

وأكد المرزوق أهمية المضي قدما في قيادة صناعة التمويل الاسلامي والمساهمة في جذب لاعبين جدد وتطوير المنتجات والخدمات لتصبح عنصراً فاعلاً في تنفيذ الرؤى الاقتصادية، وتوفير دعم اكبر للنمو والاستدامة، ومراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، منوها بدور «بيتك» في الاستدامة عبر «الصكوك الخضراء» Green Sukuk، ونجاح ترتيب عملية إصدار صكوك الاستدامة لصالح «بيتك تركيا» بقيمة 350 مليون دولار، وهو الإصدار الأول من نوعه لصكوك مستدامة تم إصداره من قبل مؤسسه مالية إسلامية، والأول عالميا لصكوك مستدامة للشريحة الثانية لرأس المال. كما أشار الى ان «بيتك» أطلق تقريرا شاملا عن الاستدامة يبرز فيه دور «بيتك» الرائد.

وأوضح المرزوق ان مساهمات ومبادرات «بيتك» المجتمعية شكلت علامة فارقة في العمل المؤسسي المجتمعي ورسخت مكانة «بيتك» في هذا المجال، حيث أسهم في الكثير من المبادرات المجتمعية الاستراتيجية مثل: سداد مديونيات الغارمين المتعثرين بالتعاون مع وزارة العدل، حيث تجاوز المبلغ 20 مليون دينار كويتي يستفيد منه نحو عشرة آلاف مدين متعثر، ووقع «بيتك» اتفاقية مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتنفيذ مشاريع إغاثية وطبية بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني. كما وقّع اتفاقيتين مع مؤسّسة الحسين للسّرطان والهلال الأحمر الكويتي لعلاج مرضى السّرطان من اللاجئين في الأردن. ووقّع «بيتك» اتفاقية شراكة هي الاولى من نوعها في القطاع المصرفي الكويتي، مع «الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين» لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ناهيك عن الكثير من المبادرات البيئية والمستدامة ودعم الشباب وروّاد الأعمال وغيرها من المبادرات التي غطت مختلف الجوانب المجتمعية.

ومن ناحية أخرى، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف- عبد الوهاب الرشود، الى ان النتائج المالية الايجابية لعام 2021 أكدت ان «بيتك» نجح في تحقيق الاهداف الاستراتيجية المتعلقة باستدامة الارباح، وأن البنك قادر على التعامل مع مختلف الظروف والتحديات بمهنية عالية، منوها بأن «بيتك» اتخذ خطوات استباقية احترافية للتعامل مع الظروف التي فرضتها الجائحة سواء على صعيد الخدمات والمنتجات او على صعيد الموارد البشرية.

وأشار الى ان «بيتك» مستمر في جهود تعظيم الربحية والعائد على حقوق المساهمين وتحسين جودة الاصول والادارة المدروسة للتكاليف، وتطوير سياسات منح الائتمان عبر جميع بنوك ووحدات المجموعة في تركيا والبحرين وماليزيا وألمانيا السعودية، مشيرا الى زيادة الاستثمار في الصكوك الخضراء وتنويع المحفظة التمويلية ومواصلة استراتيجية التركيز على العمل المصرفي الأساسي.

وذكر الرشود ان «بيتك» قام بتوسعة أنشطة الاستثمار والتداول في أسواق رأس المال الأولية والثانوية، مبينا ان قطاع الخزانة على مستوى المجموعة نفّذ صفقات صكوك تجاوز حجمها 16 مليار دولار أميركي خلال العام 2021، وحافظ على الصدارة ضمن قائمة المتداولين الرئيسيين في إصدارات برنامج مؤسسة ادارة السيولة الاسلامية الدولية (IILM) لسوق الصكوك الأولية، وكذلك حقق المركز الاول ضمن قائمة المتداولين في السوق الثانوية. والجدير بالذكر ان هذا الانجاز يحقق لأول مرة بأن تتصدر مؤسسة مالية القائمتين بين المتداولين الرئيسيين في سوق الصكوك الاولية والثانوية.

ونوّه الرشود بنجاح تنفيذ استراتيجية استقطاب وتطوير المواهب الوطنية، مبينا أن لدى البنك أكبر عدد من الموظفين الكويتيين على مستوى البنوك الكويتية وكل مؤسسات القطاع الخاص، فخلال 2021 بلغت نسبة الكويتيين من التعيينات الجديدة 100 في المئة، كما بلغت نسبة التوطين نحو 76 في المئة، مؤكدا مواصلة استقطاب المواهب والكفاءات الكويتية خصوصاً من الشباب لتحقيق رؤية البنك والارتقاء بمستوى الأداء ومعدلات الانتاجية.

وأعرب الرشود عن فخره بفوز «بيتك» بـ 20 جائزة مرموقة على مستوى المجموعة من جهات ومؤسسات عالمية متخصصة في عالم المال والأعمال خلال 2021، وذلك تقديرا لتفوّق البنك ومساهماته، والمؤشّرات المالية، والابتكار الرقمي، ومن هذه الجوائز: «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم لعام 2021» من مجموعة «غلوبل فايننس» العالمية، وجائزتي «أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط» و«أفضل بنك في الكويت لعام 2021»، من المجلة المصرفية العريقة «ذي بانكر»، الى جانب جوائز مختلفة من جهات عالمية مرموقة.

وذكر ان المؤشرات القياسية لـ«بيتك» تؤكد النجاح في تحقيق الأهداف الاستراتيجية خلال العام 2021، الأمر الذي يدفع للمضي قدما في رفع سقف الطموح لمزيد من الانجازات التي تعزز مكانة «بيتك» محليا وعالميا. وثمّن الرشود ثقة المساهمين والعملاء ودعم مجلس الادارة، وأثنى على دور الجهات الرقابية، وعلى جهود الموظفين وكافة الشركاء وأصحاب المصلحة.

