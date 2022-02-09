مال وأعمال

أغلقت أسعار النفط منخفضة وذلك بعد علامات خافتة على تقدم في محادثات نووية بين الولايات المتحدة وإيران قد تؤدي إلى رفع العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيراني.

وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول منخفضة 0.6% لتسجل عند التسوية 92.69 دولاراً للبرميل، كما تراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط بنحو 1.3%، لتبلغ عند التسوية 91.32 دولاراً بعد أن لامست عند أعلى مستوى لها في الجلسة 92.73 دولاراً.

قفزت أسعار النفط في الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع السابع على التوالي بدعم من استمرار القلق حيال تعطلات للإمدادات غذتها موجة شديدة البرودة في الولايات المتحدة واستمرار الاضطراب السياسي بين منتجين عالميين رئيسيين.

وصرح بنك جولدمان ساكس أن سعر برميل خام برنت قد يتخطى مستويات الـ100 دولار هذا العام، مؤكدا أن سوق النفط لا يزال يعاني من عجز كبير خاصة وأن الطلب تضرر بشكل أقل من التوقعات بسبب المتحور أوميكرون.

بينما تتوقع سيتي غروب تحول سوق النفط لتسجيل فوائض خلال الربع الثاني من العام الحالي.

بينما إذا رُفعت العقوبات الأميركية، فإن إيران قد تسارع إلى تصدير ملايين البراميل من الخام وتساعد في دفع أسعار النفط للانخفاض من مستوياتها الشديدة الارتفاع.

وفي ذات الاطار ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 71 سنتا ليبلغ 92?96 دولاراً للبرميل مقابل 92?25 دولاراً في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أغلق خام برنت أمس منخفضا 58 سنتا ليبلغ 92?69 دولاراً للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 99 سنتا ليبلغ 91?32 دولاراً للبرميل.

