مال وأعمال

مرت 3 سنوات منذ وصول المصرفي السابق في مجموعة غولدمان ساكس، روجر نغ، إلى الولايات المتحدة من جنوب شرق آسيا لمواجهة اتهامات فيدرالية بشأن دوره في مخطط لنهب المليارات من صندوق الثروة الماليزي المعروف باسم 1MDB. في ذلك الوقت، أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق بارتكاب جرائم بينما دفعت غولدمان غرامات قدرها 5 مليارات دولار واعتذرت عن خرق القانون، وهي واحدة من أكبر العلامات السوداء في تاريخها البالغ 153 عاماً. وسيقدم نغ وحده من بين جميع موظفي غولدمان ساكس للمحاكمة في الولايات المتحدة في الفضيحة التي امتدت من سنغافورة إلى هوليوود إلى وول ستريت وما بعدها، والذي اعترف أنه غير مذنب.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نغ، التي تأخرت لمدة عامين بسبب الوباء، وستستمر خمسة أسابيع على الأقل، حيث يواجه نغ تهماً قد تعرضه للسجن ما يصل إلى 30 عاماً.

