مال وأعمال

من مقر مركز الشباب في دبي، وبحضور شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، وسعيد النظري، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي. انطلقت امس فعاليات النسخة الرابعة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة الذي ينظمه مركز الشباب العربي، بمشاركة 50 شاباً وشابة من المواهب الإعلامية العربية الواعدة، من 17 دولة عربية.

وتشكل هذه النسخة الخاصة من البرنامج التي أعلن مركز الشباب العربي نسخة استثنائية بانطلاقها بالتزامن مع اكسبو 2020 دبي، الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات ويشارك فيه أكثر من 190 دولة، وستعمل على تقديم أساليب وتقنيات جديدة في تخصصات العمل الإعلامي الاحترافي للمشاركين في البرنامج.

وانطلقت فعاليات البرنامج، التي تستمر لمدة أسبوعين مكثفين من ورش العمل والدورات واللقاءات مع نخبة من الشخصيات الإعلامية وصناع القرار في المنطقة، بورشة تدريبية مقدمة من مؤسسة «تومسون رويترز» لتدريب المشاركين على صناعة القصة في الإعلام الحديث والسرد القصصي واختيار المحتوى المناسب للجمهور. وتحدث فريق عمل تومسون رويترز مع المشاركين عن أهم التحديات التي واجهت الصحافيين أثناء نقلهم لأخبار جائحة كورونا في العامين الماضيين.

استثنائيون بأسلوبهم الخاص

وقالت شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي: «في هذه النسخة من إكسبو تلتقي الأفكار والثقافات على أرض الإمارات لتعزز قيم التواصل والحوار والانفتاح، وتحفز الإبداع والابتكار.. وهذا تمامًا ما يعمل عليه برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ورئيس مركز الشباب العربي. فالبرنامج بدورته الرابعة التي تنطلق اليوم هو فرصة لنخبة من المواهب الشبابية لرفع مستوى الإبداع والابتكار في الإعلام العربي القائم والجديد، وهو برنامج جامع لثقافات نخبة مميزة من طلبة وممارسي الإعلام في المنطقة، كل منهم استثنائي بطريقته وكل منهم مبدع بأسلوبه الخاص وله هويته التي تميزه وينقل بها ثقافته.

وأضافت ركائز المهنية، والإبداع والابتكار، والتعلم المستمر التي تقوم عليها هذه الدورة الخاصة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة تعيد للإعلامي دوره كمصدر موثوق للمعلومة والخبر والرأي والتحليل، في الوقت الذي تتنامى فيه حاجة الناس إلى الأخبار الموثوقة مع تفشي ظاهرة الأخبار الزائفة. والشباب الحاضرون اليوم بمواهبهم ومؤهلاتهم المتميزة وتمثيلهم لمختلف الدول العربية إضافة نوعية لهذا البرنامج.

مواهب عربية

من جانبه قال سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لمركز الشباب العربي: « تضم هذه الدفعة مواهب عربية متميزة لديها طيف واسع من المهارات وهي، إلى جانب الإعلام، من تخصصات وقطاعات مختلفة مثل التسويق الرقمي، وريادة الأعمال، والعلوم، والرعاية الصحية، والاقتصاد، والاتصال الجماهيري، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة المحتوى، والكتابة، والإخراج، والعلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والهندسة، والبيئة، والتصوير الفوتوغرافي».

وأوضح النظري: «نأمل من المشاركين في هذه الدورة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة بأن يكملوا طريق من سبقوهم في النسخ الماضية، وأن يحملوا مشعل تميز الشباب العربي في الإعلام وأن يكونوا أصحاب رؤية وتأثير إيجابي على مستقبل الإعلام في المنطقة والعالم. فبرنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة خرّج في السنوات الماضية أكثر من 300 شاب وشابة يعملون اليوم في مناصب قيادية ومؤثرة في كبرى المؤسسات الإعلامية الرائدة في المنطقة، ومنهم من أطلق مشروعه الخاص الذي ينقل به للعالم قضايا الشباب واهتماماتهم وتطلعاتهم».

وأضاف: «هذه النسخة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة مميزة بكونها تنطلق من «جناح الشباب» الأول من نوعه في «إكسبو» وإمكاناته وتجهيزاته هي في خدمة إبداعاتهم طوال فترة البرنامج، لتكون منطلقاً لمحتوى احترافي عربي نوعي، ومنصة لاكتساب مهارات تنافسية أساسية، تمكنهم من قيادة المسارات المستقبلية الواعدة للإعلام العربي، وتطوير أدواته، والابتكار والتجديد في موضوعاته، ليكونوا مبعوثي الإعلام العربي المهني الذي يحتفي بقيم التعاون والشراكة والانفتاح على العالم.

