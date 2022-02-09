مال وأعمال

تمثل النسخة الرابعة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة فرصة لتطوير قدرات العمل الإعلامي العربي على النحو الذي يؤسس جيلاً جديداً من الكفاءات الإعلامية العربية المتمكنة من أدوات العمل الإعلامي، وتقنياته الجديدة، والواعدة، والمبتكرة. كما يتطلع مركز الشباب العربي إلى توسيع نطاق برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة إقليمياً ودولياً، مع التركيز على ترسيخ قيم ومهارات قيادية أساسية تكمّل التدريب الإعلامي لمنتسبيه.

وأصبح البرنامج اليوم من المبادرات الإعلامية الرائدة في المنطقة العربية بالشراكة مع أهم المؤسسات الإعلامية الدولية والإقليمية مثل تومسون وأكاديمية سكاي نيوز عربية وسي ان ان وام بي سي وقناة الشرق وبلومبيرغ ووكالة أنباء الإمارات (وام) وغوغل ولينكدان وفيسبوك ميتا وغيرها من المؤسسات الأكاديمية مثل كلية محمد بن راشد للإعلام والجامعة الأميركية في دبي.

