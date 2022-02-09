مال وأعمال

صرح الأستاذ الدكتور يعقوب الرفاعي، المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية، أن المعهد استضاف البروفيسور مايكل واد أستاذ الابتكار والإستراتيجية في IMD، ومدير المركز العالمي لتحويل الأعمال الرقمية، حيث عقد برنامج تدريبي عن بُعد بعنوان «تحسين الابتكار والإبداع والأداء في العصر الرقمي»، وذلك يوم 8 فبراير 2022.

وتم عقد هذا البرنامج برعاية من كل من بنك الكويت الوطني وبنك برقان والبنك الأهلي الكويتي.

حضره نخبة من العاملين في القطاع المالي والمصرفي والإستثماري وغيرهم من العاملين في قطاعات مختلفة.

والجدير بالذكر أن بروفيسور مايكل واد هو أستاذ في IMD، حائز على عدة جوائز عالمية، ومؤلف لكتب عدة صُنفت أنها الأكثر مبيعاً في العالم، ومُتحدث رئيسي في المهمة من الندوات والمحاضرات المهنية المهمة، وكذلك في البرامج التلفزيونية والإذاعية الأكثر انتشاراً. وفي إطار التحول الرقمي الذي يشهده العالم على جميع الأصعدة وفي جميع القطاعات المهمة، وفي قطاع المال والأعمال على وجه الخصوص، جاءت استضافة المعهد للبروفيسور مايكل حيث قدم أحد أهم البرامج التدريبية والخاصة بالتحول الرقمي، تماشياً مع سُرعة التغيير والتطوير في العالم، والتي تتطلب العمل على مواكبتها، والتطوير من آلية العمل فيها، مما يحتم علينا عقد العديد من البرامج والدورات التدريبية لتاهيل العاملين فيها. حيث تم مناقشة الكثير من المواضيع المهمة والمتعلقة بالتحول الرقمي مثل: قيادة الحلول غير الاعتيادية، والعمل على إنشاء نهج جديد ومرن لحل المشكلات التي تواجه المؤسسات، واكتشاف أنماط جيدة للتعامل معها، وذلك من خلال رؤيتها بالصورة الكبيرة والشاملة.

