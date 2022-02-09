مال وأعمال

اختتمت «يونيفونك» مشاركتها المتميزة في معرض LEAP الذي أقيم مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض، بتوقيعها لثلاث مذكرات تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وكذلك شركة نجم لخدمات التأمين، كما أعلنت عن إطلاق UnifonicX بالتعاون مع The Space لدعم وتمكين المشاريع التقنية الناشئة.

وأشاد أحمد حمدان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يونيفونك بالنجاحات التي حققتها الشركة في هذا المعرض والتي أسفرت عن توقيع مذكرات تفاهم مميزة، تساعد على دعم رؤية التطور والنمو التي تعيشها الشركة في الفترة الأخيرة. مشيراً إلى أن تلك الشراكات تسهم في تمهيد الطريق نحو تعجيل التحوُّل الرقمي في المملكة وتمكين الهيئات كبيرة الحجم من إمداد العملاء بتجربة رقمية رائعة.

وقال حمدان: بصفتنا شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، فإننا متحمسون للغاية لدفع عجلة تطوير المشاريع القائمة على البرمجيات الجديدة وتمكين هذه الشركات من النمو وإحداث تأثير في جميع أنحاء العالم عبر UnifonicX والذي تم إطلاقه على هامش مشاركتنا في معرض LEAP بالتعاون مع The Space - لإنشاء ودعم مشاريع SaaS باستثمار يصل إلى 100 مليون ريال سعودي، مشيراً إلى أن UnifonicX تهدف أيضاً إلى تطوير النظام البيئي للشركات الناشئة السعودية من خلال الحضانة، وبناء المشاريع، وخلق فرص العمل.

ونوّه حمدان بالإقبال الكبير الذي حظيت به خدمات Unifonic، وهو ما ساعدها في توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والتي من بينها: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وشركة «نجم» لخدمات التأمين.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة نجم الدكتور محمد السليمان: «تمثل شراكتنا مع يونيفونك ترجمة لتوجهاتنا الاستراتيجية في رفع جودة الخدمات المقدمة لعملاء نجم، وزيادة تفعيل الأتمتة الشاملة تماشياً مع مسيرة التحول الرقمي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وهي انعكاس لتمكين قدراتنا في تسخير أفضل التقنيات لتحسين تجربة العميل، انسجاماً مع استراتيجية نجم (أساس).

