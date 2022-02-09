مال وأعمال

أعلنت شركة تاب بيمنتس «Tap Payments» للمدفوعات المالية الإلكترونية تعيين فيصل الهارون مديراً تنفيذياً لفرع الشركة في الكويت. صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تاب بيمنتس علي أبو الحسن بأن اختيار الهارون يتماشى مع إستراتيجية الشركة في الاعتماد على القيادات والكفاءات الوطنية، الذين يملكون المؤهلات والخبرات المتميزة لتولي المهام القيادية للمرحلة المقبلة من النمو والتطور التقني.

وتابع «يتمتع الهارون بكفاءة متميزة مدعوماً بخبرة متنوعة، ستعزز مسيرة الشركة نحو الارتقاء بأدائها وأعمالها التشغيلية في بيئة المدفوعات الإلكترونية، التي تتطور يومياً».

وأضاف «لدى الهارون مساهمات عدة في إنجاح أعمال الشركة، أبرزها قيادة وتطوير فريق المنتجات، والذي أسهم في دعم وتمكين المتاجر في الكويت والمنطقة، من خلال تفعيل أحدث أنظمة الدفع الإلكترونية بطرق آمنة وسهلة ومبتكرة».

وتابع أبوالحسن «تاب بيمنتس» تعد الشركة الأكثر انتشاراً في المنطقة، بفضل ما توفره لعملائها من منظومة متكاملة لحلول الدفع المالي المتطورة إلكترونياً، مستفيدة من ريادتها في هذا القطاع، وحلولها المبتكرة للمدفوعات، علاوة على شبكتها الممتدة في 9 دول وهي: الكويت، السعودية، الامارات، البحرين، قطر، عمان، مصر، لبنان، والأردن.

وقال أبو الحسن «نتطلع خلال المرحلة المقبلة للمزيد من النمو والتوسع في تقديم خدمات الدفع المالي خارج دول المنطقة والوطن العربي، معززين برؤية إستراتيجية واضحة في قيادة هذا القطاع محلياً وإقليمياً».

من جهته صرح الهارون بأن «تاب بيمنتس» تمتلك شراكات إستراتيجية مع أبرز المتاجر في الكويت وذلك عبر قطاعات متنوعة، من قبيل الاتصالات والطيران والتجزئة. وأشار إلى أن إستراتجية الشركة طموحة، وتستهدف تحقيق الاستدامة في نمو أعمالها وحصتها السوقية، والابتكار في حلول الدفع المالي، بإحداث نقلة نوعية بقطاع المدفوعات، مضيفاً أن ضمن مستهدفات مسؤولو «تاب بيمنتس» دعم وتسهيل تقديم الخدمات الدفع المتطورة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد الهارون بدور بنك الكويت المركزي في تطوير بيئة أعمال المدفوعات الرقمية محلياً، مبينا أن الكويت مقبلة على مرحلة جديدة غير معهودة من التطور الرقمي بفضل جهود المركزي في تشييد بنية رقمية تنسجم من التغيرات التي طرأت عالمياً بقطاع الدفع المالي.

