مال وأعمال

عززت الاقتصادات الخليجية الرئيسة من مراكزها في مؤشر أجيليتي اللوجيستي السنوي للأسواق الناشئة، حيث طورّت من قدراتها التنافسية، وتصدرت تصنيف أساسيات ممارسة الأعمال، فضلاً عن تقدمها على معظم الأسواق الناشئة الأخرى من حيث الجاهزية الرقمية لأسواقها.

وقد حلّت الكويت في المركز الاخير خليجيا والـ 17 في المؤشر وجاءت الإمارات العربية المتحدة الاولي عربيا واحتلت المركز ال3، والمملكة العربية السعودية (6) ودولة قطر (7) ضمن المراكز العشرة الأولى في مؤشر عام 2022 الذي تصدرته الصين (1) والهند (2). كما جاء أداء عُمان (14) والبحرين (15)

ويقوم المؤشر، الذي يصدر هذا العام في نسخته السنوية الثالثة عشر، بتصنيف 50 سوقاً ناشئة رائدة في العالم من حيث قدرتها التنافسية بناءً على نقاط القوة اللوجيستية ومناخ ممارسة الأعمال، كما تضمن المؤشر هذا العام للمرة الأولى على الإطلاق، مدى جاهزية الدول الرقمية وهي عوامل تعزز جاذبية هذه الأسواق بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين والمستثمرين. وقد شمل الاستبيان الخاص بمؤشر هذا العام 756 متخصصاً في قطاع سلاسل الإمداد.

وقد تصدرت الإمارات العربية المتحدة كافة الدول الـ 50 على صعيد أساسيات ممارسة الأعمال وهو تصنيف تميزت فيه دول منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وليس بعيداً عن الصدارة، جاءت أيضاً المملكة العربية السعودية (3)، البحرين (5)، عُمان (6)، المغرب (9)، الأردن (10) والكويت (12).

وتضم قائمة الدول العشر الأوائل في الجاهزية الرقمية الإمارات، ماليزيا، الصين، السعودية، الهند، تايلاند، قطر، إندونيسيـا، تشيلي والفلبين. كما جاءت كل من الكويت (12) وعُمان (15) في مراكز متقدمة لهذا التصنيف أيضاً.

و أوضح طارق سلطان الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي: «إن العلاقة بين آفاق النمو وإمكانات البلدان الرقمية لا يمكن تجاهلها. فتحديد القدرة التنافسية لدول الأسواق الناشئة سيعتمد على قدرتها على تطوير الشركات ذات المهارات الرقمية، والكفاءات والمواهب المتنوعة، وإيجاد الحلول لخفض الانبعاثات بطرق تحفز النمو».

كما يرى معظم المديرين التنفيذيين في صناعة الخدمات اللوجيستية نمواً اقتصادياً متوسطاً إلى قوياً وفرصة ضئيلة أو معدومة للركود في عام 2022، وذلك على الرغم من استمرار اضطراب سلاسل الإمداد الناجم عن ازدحام الموانئ الرئيسية والأسعار الفلكية للشحن البحري والجوي اللذان تسببت بهما جائحة كوفيد-19. ويعتقد ما يقرب من ثلثي المتخصصين اللوجيستيين الذين شملهم الاستبيان الخاص بالمؤشر والبالغ عددهم 756، إن أسعار الشحن ستشهد انخفاضاً بحلول نهاية العام، فيما يرى 80% أن ازدحام الموانئ ونقص سعات الشحن الجوي ومشاكل النقل البري سوف تتراجع في نهاية العام.

وأضاف طارق سلطان: «إن تفاؤل القطاع اللوجيستي يعكس حقيقة أن الاقتصادات الناشئة تزداد مرونة وتبحث عن طرق للتغلب على اضطرابات سلاسل الإمداد. وفي حال تمكنت الأسواق الناشئة من الوصول إلى اللقاحات بصورة أفضل وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة بشكل قوي، فسوف تستطيع المساعدة في تعزيز تعافيٍ ديناميكيٍ واسع النطاق حول العالم».

