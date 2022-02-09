مال وأعمال

عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت ندوة افتراضية عن بعد بعنوان «سلطات المحكم ومعايير السلوك الأخلاقي».

وقال عبدالوهاب الوزان - رئيس مجلس إدارة المركز: إن المركز يسهم من خلال هذه الندوة في تنمية المهارات الأساسية لدى المحكمين والمهتمين وتطوير قدراتهم في مجال التحكيم، وكذلك تأهيل كوادر من المحكمين المحليين والدوليين ذوي الكفاءة العالية والاطلاع على المعايير التي ينبغي على المحكم المحافظة عليها حتى تتسم إجراءات التحكيم بالحيادية والنزاهة والاستقلال، وهو ما ينعكس بالضرورة إيجابياً على العملية التحكيمية وثقة المتنازعين في المُحكم.

وقد حاضر بالندوة المستشار د. خالد العميرة، متحدثاً عن «السلطات القانونية للمحكم» وطبيعة عمله، حيث تضمنت محاضرته تعريف المحكم وأهم الشروط الواجب توافرها فيه، عرض فيها كيفية اختيار المحكم أو هيئة التحكيم من قبل مركز التحكيم أو الخصوم الذين أولوه مهمة الفصل في الخصومة بينهم، وحرية الأطراف في اختيار من يثقون بهم ليتولوا مهمة الفصل في نزاعاتهم وإصدار حكم بشأنه، وتطرق المستشار الدكتور/ العميرة أيضاً إلى سلطات المحكم بدايةً من اتفاق التحكيم مروراً بإجراءات التحكيم وحتى صدور الحكم في المنازعة، حيث تنحصر تلك السلطات في نطاق الفصل في النزاع المعروض عليه وبين أطرافه، فلا تتعداه إلى نزاع آخر أو أطراف آخرين.

كما ألقى الدكتور/ محمد الهديب محاضرة بعنوان «معايير السلوك الأخلاقي للمحكم» متحدثاً فيها عن العديد من الموضوعات المتعلقة بالمعايير التي يجب على المُحكم الالتزام بها، وحقوق وواجبات المحكم والشروط والمواصفات التي يجب توافرها في المحكم واهمها، حيادته واستقلاله، واحترام علاقة الثقة والسرية اللازمة للتحكيم».

وقد شهدت الندوة تفاعلًا واضحاً من المشاركين الذين قدموا نقاشًا قانونيًا راقيًا أسهم في تحقيق قيمة مضافة إلى الندوة التي عقدت عن بعد حفاظاً على صحة المشاركين والتزماً من المركز بالاشتراطات الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة في ظل الأوضاع الراهنة لجائحة كورونا.

يذكر أن هذه الندوة هي الأولى في سلسة فعاليات المركز للموسم الثقافي الجديد لعام 2022 والتي تزخر بالعديد من الموضوعات المتعلقة بمجال التحكيم والتوفيق وتناقش إشكاليات الواقع القانوني فيه.

وأكد الوزان أن المركز يستعد لعقد عدة فعاليات وبرامج بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية، حيث يرتبط المركز بعدة اتفاقيات تعاون منها محكمة التحكيم الدولية بلاهاي وبرنامج CLDP التابع لوزارتي التجارة والعدل الأمريكيتين، وإدارة الفتوى والتشريع وغيرها من المؤسسات الهامة والفاعلة في مجال التحكيم، تتنوع تلك الفعاليات بين مؤتمرات دولية وورش عمل إقليمية وبرامج تدريب ودورات محلية، ويأتي ذلك في إطار نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية ورفع كفاءة أطراف العملية التحكيمية من محكمين وخبراء ومحامين وإدارات قانونية للشركات والمؤسسات.

