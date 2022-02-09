مال وأعمال

صرح الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية م. مطلق العازمي عن قيام الشركة بإصدار تقرير الاستدامة للعام 2020-2021 مؤكدا التزام الشركة بمفهوم التنمية المستدامة كإحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الشركة ومؤسسة البترول الكويتية.

وذكر العازمي «في هذا التقرير نسلط الضوء على مواطن التطوّر في سعي الشركة المتواصل نحو تحقيق الاستدامة في مختلف المجالات في الفترة (1 أبريل 2020 إلى 31 مارس 2021) والتي شهدت تحدياً جديداً من نوعه «جائحة كورونا» كان بمثابة اختبار لصلابة الشركات في إدارة مواردها ومنشآتها».

وأضاف، يتطرق هذا التقرير إلى أبرز الأعمال التي ساهمت بنجاح الشركة في تخطي المعوقات التي واجهتها بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى أبرز الجهود المبذولة في المحاور الأساسية الثلاثة للاستدامة وهي «البيئية والاجتماعية والاقتصادية».

فمن ناحية الجهود المبذولة في مواجهة فيروس كورونا، تطرق التقرير إلى استجابة الشركة أثناء فترة الحظر الكلي الذي مرت به البلاد، وكيفية استمرار الأعمال دون انقطاع مع المحافظة على أمن وسلامة الموظفين، إضافة إلى تعامل الشركة مع عودة الموظفين التدريجية إلى العمل.

وأشار العازمي إلى أن «الجائحة كانت أحد العوامل المحفزة للشركة والموظفين لمواصلة التطوير في دمج الاستدامة بأعمال الشركة للوصول إلى نموذج تشغيلي مستدام يضم العناصر الاقتصادية والبيئية والاجتماعية».

ومن الناحية البيئية يستعرض التقرير أداء الشركة في عدة نواح بيئية كـ «استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وطرق تعاملنا مع المخلفات والملوثات... إلخ»، بالإضافة إلى قيام الشركة بدراسة إمكانية تحويل المخلفات البلاستيكية إلى منتجات بترولية كمبادرة بيئية مهمه تعود بالنفع على دولة الكويت.

أما على الصعيد الاجتماعي فتمت اقامة عدة برامج منها:

> برنامج «تطوير الكفاءات أثناء العمل» وهو برنامج إنشاء فريق من الخبراء تتم إدارته من نقطة مركزية لإنشاء منصة لتبادل المعرفة وتقليل الفجوات المعرفية بين موظفين الشركة.

> مبادرة «تشكيل لجنة لتمكين الشباب» والتي تعتبر الأولى من نوعها في القطاع النفطي لتعزيز دور الشباب في تحقيق أهداف وتطلعات الشركة.

