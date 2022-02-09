مال وأعمال

أكدت الشركة الأهلية للتأمين انها قد باشرت بإصدار وثيقة تأمين صحي فردي «العطاء» والخاصة بالعمالة الوافدة والمقيمة في الكويت ممن بلغ 60 عاماً وما فوق من حملة الشهادة الثانوية العامة وما دون أو ما يعادلها من شهادات تماشيا مع قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 34 لسنة 2022 بشأن منح اذن العمل. ومن جانبه، قالت هيا المنيفي – مدير إدارة تأمينات الحياة والصحي ان وثيقة «العطاء» هي وثيقة تأمين صحي فردي للعمالة الوافدة والمقيمة في الكويت ممن بلغ 60 عاماً وما فوق من حملة الشهادة الثانوية العامة وما دون أو ما يعادلها من شهادات وتكون التغطية داخل دولة الكويت ضمن شبكة طبية واسعة ومعتمدة باستخدام بطاقة «العطاء». ومن أبرز مميزات هذه الوثيقة هي تغطية تأمينية حتى 10,000 دينار كويتي في السنة التأمينية الواحدة، ومنفعة الإقامة داخل المستشفى حتى 8,000 دينار، كما يمكن لحملة وثيقة «العطاء» العلاج في العيادات الخارجية حتى 1,500 دينار، بالإضافة إلى علاج الأسنان حتى 500 دينار. كما يمكن لجميع العمالة والمقيمين الحصول على الوثيقة من خلال المركز الرئيس او من خلال فروعها المنتشرة في الكويت. وتعد الأهلية للتأمين احدى الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية والمعتمدة من قبل وحدة تنظيم التأمين بناء على قرار وحدة تنظيم التأمين رقم 3 لسنة 2022 بشأن القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الصحي للعمالة الوافدة داخل القطاع الأهلي ممن بلغ عمره 60 عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون.

