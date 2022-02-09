النهار Plus

أوضحت الشريك المؤسس لنادي سانكشوري لسيدات الأعمال والمهنيات آسيا الصعيليك ان عمل المرأة ليس صعباً، مبينة ان العمل الحر بشكل عام مجهد ويحتاج إلى المثابرة لتحقيق النجاح المطلوب ومواجهة الصعاب والتحديات.

وركزت الصعيليك في حوار اجرته «النهار» ان المرأة الكويتية اثبتت نفسها وقدرتها في العديد من المجالات والقطاعات، مبينة ان هناك الكثير من التحديات التي تمكنت المرأة الكويتية من تجاوزها والعمل على تذليل الصعاب من اجل تحقيق مستويات النجاح المنشودة.

وأشارت إلى ان نادي سانكشوري لسيدات الأعمال والمهنيات بدأ بفكرة جلسات لتقديم استشارة لتنمية المشاريع الصغيرة وتحول إلى ناد مع زيادة عدد العميلات، حيث تم تقديم الكثير من الاستشارات العملية لتحقيق منظومة النجاح لتلك المشاريع.

استشارات لتنمية المشاريع

في البداية، تحدثت الصعيليك عن فكرة مشروعها، بالقول انها بدأته بجلسات لتقديم استشارات لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الا انه مع زيادة عدد العميلات بدأت في عقد ملتقى شهري تجتمع من خلاله سيدات الأعمال وتحول الأمر إلى تأسيس نادي يهتم بجميع شؤون المرأة ويستهدف تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى ان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة رئيسة في تنمية وتطوير الاقتصاد ويمثل قناة تواصل حقيقية يمكن لأصحاب تلك المشاريع من خلالها تحقيق قدراتهم المهنية والشخصية ويزيد في الوقت نفسه من تحقيق منظومة الاصلاح الاقتصادي المطلوبة والتي ترتكز في مضمونها على توفير الوظائف امام خريجي الجامعات من الشباب وكذلك خريجي المعاهد في مختلف المجالات.

تنوع مصادر الدخل

ولفتت إلى ان الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في ظل ما يشهده هذا القطاع من اهتمام اقليمي وعالمي كونه احد الدعائم الرئيسة لاقتصاديات العديد من الدول المتقدمة والنامية وكذلك المساهمة وبشكل كبير في تنويع مصادر الدخل.

وقالت ان تقديم الدعم والاستشارات الفنية لتلك المشاريع وقت الأزمات وخاصة بعد تفشي فيروس كورونا كان على جانب كبير من الأهمية كونه يطور من قدرة اصحابها على مواجهة تداعيات الأزمة.

وأوضحت ان النادي تجتمع تحت مظلته اكثر من 10 تجمعات مثل: تجمع الرياضة، القراء والكتاب، الكوتشنج، اصحاب المشاريع، الاناقه، الجمال، وغيره، ويقوم بتقديم خدماته من خلال عضوية سنوية تشمل كل التجمعات بالاضافه الي استشاره شهرية.

تحديات عديدة

وتطرقت الصعيليك إلى ابرز التحديات التي تواجه البزنس النسائي، لافتة الى ان عمل المرأة ليس صعباً بحد ذاته، الا ان العمل الحر بشكل عام مجهد كثيراً سواء للرجل أو المرأة. وقالت انه على الرغم من ان العمل الحر صعب، الا ان المرأة الكويتية تمكنت من اثبات قدرتها في هذا المجال وفي جميع القطاعات التي قامت بالعمل بها.

أفكار مبتكرة

وفي تعليق منها على وصفة نجاح المشروعات، قالت: ان نجاح اي مشروع يعتمد على فكرة مبتكرة، مستشار اعمال مبدع، اصرار وجهد وتعلم من الاخطاء.

وأكدت ان العمل الحر يحتاج للدعم بشكل عام سواء كان العمل يقوم به رجل أو امرأة.

وعن مدى كفاية التشريعات والقوانين التي تم الاعلان عنها من قبل الحكومة لاحتواء تداعيات «كورونا»، بينت الصعيليك ان تلك التشريعات والقوانين لم ترق للمستوى المطلوب، مبينة ان هناك مشروعات تم اغلاقها للأبد.

وأكدت ان المرأة الكويتية تحتاج إلى الثقة بنفسها، بالاضافة إلى التشريعات والقوانين تساعدها في هذا الدعم.

