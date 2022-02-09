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تعمل هيئة الأمم المتحدة على تنفيذ حزمة من برامج التمكين الاقتصادي المرأة والوصول إلى النساء الأكثر احتياجاً، في كثير من الأحيان من خلال المشاركة مع المنظمات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني. وفي هذا السياق، تشمل الفئات المهمشة النساء الريفيات، وعاملات المنازل، وبعض النساء من المهاجرات وذوات المهارات المتدنية. من خلال اعتماد نهج شامل للبرامج، تهدف هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى المساهمة في تأمين مستويات اعلى من الدخل، وتحسين الوصول إلى الموارد والتحكم فيها، وزيادة الأمن لجميع النساء، بما في ذلك الحماية من العنف.

وتشير التقديرات إلى ان النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا قد تباطأ بشكل حاد إلى 1.8% في عام 2017. من المتوقع ان يتسارع النمو في المنطقة إلى 3% تتشكل الهياكل الاقتصادية بالقطاع العام المهيمن في بلدان المنطقة وتتأثر به، وهناك تنوع محدود في الاقتصادات. وفي حين ان اقل من 3% من السكان يعيشون في فقر مدقع، ما زال الضعف شديداً نظراً لكون 53% من السكان يعيشون على 4 دولارات في اليوم أو اقل.

احتلت المنطقة المرتبة الأخيرة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لوحظت اعلى التحسنات في المؤشر الفرعي للتحصيل التعليمي، بينما حظت المؤشرات الفرعية للمشاركة والفرص الاقتصادية والتمكين السياسي بأدنى التحسنات.

ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لا يشارك سوى 20.5% من النساء في القوى العامل. وتشير التقديرات إلى ان 33% من النساء في المنطقة يشاركن في العمالة الهشة مقارنةً بنسبة 23% للرجال. وتمثل المرأة تمثيلاً زائداً في المهن ذات الأجور المتدنية، بينما يوجد عدد قليل جداً من النساء في المناصب العليا في المنطقة.

يعود السبب الرئيسي وراء انخفاض معدلات المشاركة النسائية في القوى العاملة في المنطقة إلى مجموعة كبيرة من العوامل المترابطة. ويشمل ذلك الأطر التنظيمية القانونية التمييزية، ومحدودية الوصول إلى التدريب الملائم، وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر وغير المعترف بها (ارتفاع تكلفة رعاية الأطفال، والأعمال المنزلية)، وسوء ظروف العمل بما في ذلك الأجور المنخفضة، وغالباً ما يقترن ذلك بعدم وجود تغطية للضمان الاجتماعي، والقواعد التمييزية الاجتماعية والثقافية، ومحدودية الوصول إلى الموارد والتحكم فيها (الأرض، والملكية، والتمويل... الخ)، وعدم قدرة اسواق العمل على توليد وظائف لائقة.

ان التمكين الاقتصادي للمرأة - قدرتها على النجاح والتقدم اقتصادياً وامتلاكها الصلاحيات لصنع القرارات الاقتصادية واتخاذ اجراءات بشأنها - هو حق انساني اساسي. صدقت جميع دول المنطقة على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). ومع ذلك، فقد سجلت 7 بلدان تحفظات على المادة 15 (المتعلقة بالمساواة في حقوق المرأة في ابرام العقود وادارة الممتلكات) و11 بلداً على المادة 16 (المتعلقة بحق المرأة المتزوجة في حيازة الممتلكات وادارتها والتصرف فيها على قدم المساواة مع الرجل). ينعكس ذلك سلباً على التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة لأنه يؤثر على وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد.

التمكين الاقتصادي للمرأة هو احدى الركائز الأساسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. يعد توسيع الفرص الاقتصادية امام المرأة امراً مهماً لأنه عامل حاسم في تمكين المرأة. يجري تنفيذ جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن التمكين الاقتصادي في سياق حقوق المرأة والعمل، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة الشاملة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

مجالات العمل والبرامج

تشير الأدلة إلى اسهام المساواة بين الجنسين بشكل كبير في النهوض باقتصادات المجتمعات والتنمية المستدامة، مما يضمن حياةً افضل للنساء والرجال والمجتمع ككل. تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على دعم جميع اصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة. وبالتعاون مع شركائها، تصمم هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتنفذ برامج تهدف إلى دعم النساء للحصول على دخل اعلى، وتحسين الوصول إلى الموارد والتحكم فيها، وزيادة الأمن، بما في ذلك الحماية من العنف. وتتماشى هذه الجهود مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ 17، وعلى وجه الخصوص مع الهدف 5 من اهداف التنمية المستدامة، الذي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى «منح المرأة حقوقاً متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك في الوصول إلى الملكية والتحكم في الأراضي وغيرها من اشكال الملكية، والخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقاً للقوانين الوطنية» والهدف 8 بشأن «تعزيز النمو الاقتصادي المتواصل والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، والعمل اللائق للجميع». في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، يعمل المكتب الاقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية مع شركائه من اجل تحقيق جملة امور، من بينها:

1 - توفير دعم سياساتي للحكومات لترجمة مستهدفات اهداف التنمية المستدامة إلى السياق الاقليمي والمحلي؛

2 - تعزيز السياسات القائمة على الأدلة المراعية للنوع الاجتماعي من خلال اشراك الشبكة الاقتصادية للمرأة العربية «خديجة»، وهي منبر للدعوة ونشر المعرفة تحت مظلة جامعة الدول العربية؛

3 - تعزيز قدرة المجتمع المدني على الدخول في حوار مع الحكومات بشأن ضمان ان تكون القوانين والسياسات ذات الصلة مراعية للنوع الاجتماعي؛

4 - تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لتوفير خدمات مراعية للنوع الاجتماعي فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي؛

5 - تعزيز العمل اللائق والعمالة المنتِجة من خلال معالجة الأسباب الهيكلية لعدم المساواة التي تواجهها المرأة - بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية؛

6 - تعزيز روح ريادة الأعمال لدى النساء، وتخفيف الحواجز والمساهمة في تهيئة بيئة مواتية لتنمية روح ريادة الأعمال - بالاشتراك مع اليونيدو ومنظمة الأغذية والزراعة؛

7 - تصعيد التركيز على النساء في النقاش حول الهجرة والمساهمة في تعزيز الفرص المتكافئة المأمونة والمساواة بين الجنسين للعاملات المهاجرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا - بالاشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة.

8 - تعزيز مبادئ تمكين المرأة (WEPs) والانخراط مع القطاع الخاص لتحسين وضع المرأة في الاقتصاد من اجل تحقيق نمو شامل ومستدام

9 - تحدي الصور النمطية للجنسين، وزيادة الوعي والدعم للتصدي للتمييز القائم على النوع الاجتماعي على مستوى الفرد والأسرة والذي يعوق المرأة ويكرس عدم المساواة بين الجنسين في المجتمع.

