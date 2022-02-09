النهار Plus

تعد الفنانة مشاعل العسعوسي من الكوادر الغنائية المميزة في الغناء التراثي وهو ليس سهلاً كما يتوقع البعض كونه أصعب الألوان الغنائية ويحتاج إلى إمكانات صوتية كبيرة وقدرة على الصعود والنزول بسلاسة على السلم الموسيقي وهذه الامكانات متوافرة فيها وقد اوعزت الي ان سبب اتجاهها للغناء الوطني والتراثي في اكثر من مناسبة هو بسبب عدم إقبال المطربين على هذا اللون من الغناء الصعب وعدم توافره بهذا الزمن وافتقار الساحة الفنية لمثل هذه الأغاني التي تخاطب العقل والوجدان الكويتي وتحافظ على التراث والهوية والتي تعيدنا إلى زمن الفن الجميل.

وصرحت لـ «النهار».

قائلة: من بعد الدراسة رأيت ان هناك العديد من الايقاعات التي تكون قريبة مني وايضا الفنون ومنها السامري والقادري «اللي احبهم وايد» وفي الوقت الحالي نادرا ما تجد ان هناك من الطاقات الشبابية الكويتية وبعمر صغير يتقن الفن الشعبي واعني به الفلكلوري السامري قريب على قلبي.

صعب

واضافت ايضا: الفن الشعبي هو «وايد صعب» من حيث الكلمة واللحن وأرى انه صعب ايضا في مخارج الحروف واتقان الكلمة الكويتية البحته وانا اتخوف في الحقيقة في ان ابقى لفترة طويلة في هذا النوع من الغناء حتى لا يبقى اسمى هو للغناء الشعبي فقط وانا لدى القدرة على اداء انواع اخرى من الاغاني ولكن هناك من الجمهور من يحب ان يسمعني في الغناء الشعبي وبدوري انا اؤدي ما يطلبه الناس وذلك عندما يرون أنني مناسبة لهذا اللون من الاغاني سواء كانت عاطفية او وطنية.

ثقيل

وعن الاغاني الجديدة قالت: في حال وجود اغنية جديدة فانني افضل الكلمة الكويتية البحتة واحب اللحن الموزون والايقاع يكون «ثقيلاً» وكل هذا الامور حتى تبقى الاغنية معي لفترة طويلة وليس فقط مدة قصيرة واترك بصمة من خلال ادائي ومن خلال «النهار» اعلن عن وجود اغنية من العيار الثقيل مع الملحن الكبير جاسم الخلف وكلمات الشاعر عبدالله المواش وستطرح قريبا ونتمنى ان يستمتع بها الجمهور.

وقالت ايضا: اتمنى ان اكون اول مدربة كويتية من خلال شهادتي العلمية واطبقها في حياتي العملية واكون خير مثال لكل المتدربين والطاقات التي اراها في المركز واكون قدوة لهم وخير من يمثل الأغنية الكويتية.

وعن المشاركات في المهرجانات قالت: شاركت في مهرجانات عدة وأخيراً شاركت مهرجان القرين الثقافي وشاركت مع كل من الفنان القدير عبدالله الرويشد وايضا الفنان مطرف المطرف خلال حفل تكريم الفنان القدير سليمان الملا.

مواهب

وعن جديدها في التدريب قالت: ما اركز عليه حاليا هو عملي في مركز ميلودي وتدريب الفويس واستخراج الطاقة من المواهب وهناك مجموعة من الشباب الذي يسيرون على الخط في مجال الغناء وانا اعتبر هذا الامر هو انجاز بالنسبة لي وايضا لدي نشاط في نادي افرو هاوس حيث اقدم حصص كورال نسائية.

واختتمت قائلة: ومن خلال «النهار» أود ان اتقدم بالشكر الى أ. علي البشر رئيس مركز ميلودي على ثقته الكبيرة وايضا تأييده لاي فكرة اطرحها بالمركز للمتدربين وايضا الى عايشة القطامي وابتهال الناصر في نادي افرو هاوس لثقتهم فيني كوني اؤدي مجالي الموسيقي بحب واستمتاع.

