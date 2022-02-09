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«زاهية.. وكيلة شؤون الطلاب في مدرسة نور المعارف.. عدلات صاحبة فنجان القهوة الشهير.. جوكستا في عودة الغائب».. ثلاث شخصيات من بين مئات الأدوار الفنية التي استطاعت الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز تقديمها «في أحسن صورة»، ما جعلها واحدة من أبرز وأقدر نجوم الفن في مصر، سواء على خشبة المسرح أو أمام كاميرا الأعمال الدرامية أو داخل استوديوهات تصوير الأفلام السينمائية، لتكتب بغيابها بعد رحيلها مؤخراً عن عمر يناهز 85 عامًا، سطرًا حزينًا في سجل «الفن المصري».

البداية من المدرسة

من مدارس التربية والتعليم، كانت بداية «موهبة عايدة»، فبعد إنهائها دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية، في العام 1959، عملت الفنانة الراحلة بوزارة التربية والتعليم مشرفةً على تدريب الفرق المسرحية، وما هي إلا سنوات قليلة، وتحديدًا في العام 1962، لتقرر بعدها السفر إلى العاصمة البريطانية «لندن» برفقة زوجها الفنان أحمد عبدالحليم لاستكمال دراسته العليا في التمثيل والإخراج، فحصلت على دورة تدريبية في الحركة المسرحية والصوت.

ممثلة بـ«الأمر المباشر»

وعن فترة عملها في «التدريس» والظروف التي دفعتها إلى «الفن»، قالت الفنانة الراحلة في حوار سابق: «كنت مدرسة و أصبحت ممثلة بالصدفة عندما طلبت منى إدارة المدرسة التي كنت أعمل بها أن أحصل على دورة حتى أقوم بتدريب الطلبة بعدها ثم أشاد بأدائي الجميع و دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية ، وتركت التدريس و أصبحت ممثلة بالمسرح القومي وحصلت على جائزة في التمثيل من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر .

رحلة علمية إلى «مدينة الضباب»

خمس سنوات قضتها الفنانة الراحلة في «مدينة الضباب»، لتقرر بعدها العودة مجددًا إلى القاهرة، وكانت الأجواء الثقافية والفنية في مصر وقتها جيدة جدًا، ما جعل «عايدة» العائدة من أوروبا، تشترك سريعاً في تقديم مجموعة من العروض المسرحية المتميزة، من بينها (ملك يبحث عن وظيفة، دائرة الطباشير، المهاجر، السيرك الدولي، لعبة السلطان)، وإلى جانب وقوفها على خشبة «أبو الفنون»، شاركت أيضا في عدد من الأعمال الدرامية التلفزيونية من بينها (المرايا، الدراويش، وزينب والعرش).

السينما هي الأخرى لم تكن بعيدة عن «أحلام عايدة»، حيث تألقت الفنانة الراحلة على شاشة السينما بمجموعة متميزة من الأفلام منها (النمر والأنثى) و(الحرامي والعبيط)، ودورها الرائع الذي قدمته في فيلم «خرج ولم يعد» برفقة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنان القدير يحيى الفخراني.

وبحسب الأرقام المتاحة، قدمت الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز على خشبة المسرح 16 عرضًا، كما قدمت للسينما ما يقرب من 80 فيلمًا، وللتلفزيون قدمت عدداً كبيراً من المسلسلات منها «ضمير أبلة حكمت» حيث جسدت شخصية «أبلة زاهية» أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، هذا إلى جانب مشاركتها المتميزة أمام الفنان يحيى الفخراني في مسلسل «دهشة»، ومشاركتها في عدد من أجزاء مسلسل «عائلة ونيس».

اعتزال «مؤقت» لأسباب زوجية

ابتعدت عايدة عبدالعزيز عن المسرح لأسباب غير تمثيلية، حيث ذكرت في حوار عام 1989: «لم تعد لي طموحات أبداً في المسرح وإذا عاودني الحنين إلى الخشبة سألعب بطولة مسرحية فصل واحد خلال معرض الكتاب القادم، ويكفي أنني من خلال مسرحيات أو ثلاث حصلت على لقب فنانة قديرة ونجمة مسرحية من الدرجة الأولى، وبالتالي لم تعد لي مطامع أخرى»، وكان هذا القرار بالبعد عن المسرح بسبب تولي زوجها منصب رئيس قطاع المسرح القومي، لكي ترفع عنه الحرج والإزعاج، وعندما تحدثت عن السينما، اكتفت بقولها «مخصماها»، بينما لا ترغب في العمل في التلفزيون لعدم إعجابها بالأدوار التي تعرض عليها.

حكاية «دهشة».. الاكتئاب «كلمة السر»

ولمشاركة الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز في مسلسل «دهشة» قصة، حيث كشف نجلها «شريف» إنها عانت من اكتئاب شديد بعد وفاة والده المخرج المسرحي الراحل أحمد عبد الحليم والذي كان حب عمرها، وابتعدت عن الوسط الفني، إلا أن «الفخراني» شجعها وطلب منها المشاركة معه في بطولة «دهشة»، لتجسد دور شقيقة «الباسل» الدور الذي جسده «الفخراني» في العمل.

رحيل «رفيق العمر»

وقالت «عايدة» عن زوجها: «أعتقد أن الحياة قد انتهت بعد رحيل زوجي المخرج أحمد عبد الحليم فلا طعم للحياة بدونه، ولذلك يسيطر عليّ الحزن دائما، وحاول الفنان يحيى الفخرانى أن يخرجني من هذه الحالة منذ عامين وطلب مني مشاركته في مسلسل دهشة ووافقت على العمل، لأنه كان صديق زوجي والعمل معه أعاد إليّ هذه الذكريات الجميلة . وقبل أكثر من عام، قال شريف عبد الحليم في مداخلة هاتفية لأحد البرامج الحوارية، إن «والدته الفنانة عايدة عبد العزيز ، أصيبت بالزهايمر بعد وفاة والده الفنان أحمد عبد الحليم».

أيام في حضرة «الزهايمر»

وأضاف أن «والدته تنسى الأحداث القريبة والجديدة فقط بينما تتذكر الأحداث القديمة والبعيدة وإن حالتها الراهنة مستقرة»، مشيرا إلى عدم سؤال أحد عليها في الوسط الفني بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي.

ومنذ أشهر عدة، قبل رحيلها، خرج «شريف» مرة ثانية متحدثًا عن حالة والدته الصحية، وقال: «حالتها ثابتة ولا تزال تعاني من الزهايمر وحالتها لا تتحسن أو تتدهور ؛ فمنذ شهرين فقط تعرضت لبعض التعب ولكن حالتها عادت مستقرة، والطبيب المعالج لها أمر بضرورة عزلها ؛ حتى لا تصاب بفيروس كورونا، كما منعها من تلقى اللقاح لأنها ستتعرض لمضاعفات إذا تلقته».

يشار هنا إلى أن الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز قبل إصابتها بالزهايمر صرحت بأحد البرامج «أنها على الرغم من النجاحات الفنية التي حققتها خلال مشوارها الفني فإنها واجهت الكثير من الأزمات، لعل أبرزها معاناتها الوحدة خاصة أنها تعيش بمفردها بعد هجرة أولادها إلى ألمانيا والولايات المتحدة».

