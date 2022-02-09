النهار Plus

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي السبيل الأقوى للفنانات للإعلان عن حالات التحرش اللاتي قد يتعرضن لها، خاصة وأن بعضهن يأخذها طريقا للدفاع عن أنفسهن أمام تلك الاعتداءات الخارجة عن مجتمعنا الشرقي. ومع تعرض الكثير من النجمات لم يخجلن من الإفصاح عن تلك الوقائع، وكشفن تفاصيل تلك الوقائع عبر تصريحات أو ظهور في بث مباشر بكل جرأة والأمر لا يبتعد كثيرا عن التصريحات الصحافية والتلفزيونية بعدها، وكان آخر هؤلاء الفنانة الشابة كارولين عزمي، التي أكدت عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، أنها عانت من التحرش الجنسي، وهذا سبّب لها حالة من الخوف الشديد.

ولعل أزمة الفنانة كارولين عزمي الأخيرة أبرزت الكثير من الحالات التي تعرضن لتلك الأفعال الخارجة فقد قامت كارولين بعمل بث مباشر لأحد الأشخاص وهو يحاول التحرش بها أثناء ركوبها سيارتها. وقالت عزمي عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستغرام» قائلة: «الحمدالله حقي رجعلي عايزة أشكر وزارة الداخلية والنيابة العامة على سرعة الاستجابة ووقفتهم، شكرا إنكم مسكتوا الشخص ده في نفس اليوم».

كما وجهت رسالة للفتيات، قائلة: «وأحب أقول لكل البنات أي موقف تتعرضيله اوعي تسكتي واجهي ومتخافيش وحقك هيجيلك إحنا بلد فيها قانون. فيما كشفت الفنانة دينا الشربيني عن تعرضها للتحرش الجنسي، من أحد الشباب في منطقة العجمي، منذ سنوات طويلة، ولكنها أمسكت بهذا المتحرش، وقامت بضربه وسط المارة في الشارع. أما الفنانة هالة صدقي؛ فقد تعرضت للتحرش الجنسي في عزاء الفنانة الراحلة سناء جميل، ولكنها أمسكت بالمتحرش وصفعته على وجهه، ولم تجد مانعاً من الحديث عن هذه الواقعة في عدد من اللقاءات التلفزيونية.

