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أصبحت الفنانة الشابة منة عرفة مادة خصبة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ارتباطها بالفنان محمود المهدي وعدم إقامة عرس.. ثم إصابتها بفيروس كورونا هي وزوجها وكل العائلة مرورا بتصريحاتها المثيرة للجدل مما جعلها في مرمي الانتقادات الشديدة من جمهورها ورواد السوشيال ميديا حتى أنها تصدرت التريند لفترة طويلة بعد ظهورها التليفزيوني المتكرر إما وحدها أو برفقة زوجها محمود المهدي.

ومنه عرفة هي الفتاة الصغيرة التي عرفها الجمهور مع الفنان أحمد حلمي في فيلم «مطب صناعي» ومع اشرف عبدالباقي في مسلسل «راجل وست ستات»

تصريحات منة المتكررة.. لم تتوقف عند حد فقد علقت على دور منى زكي في فيلم «أصحاب ولا أعز» قائلة «منى زكي فنانة واعية وعندها شغف، ومعتقدش إني رأيي أو رأي أي حد ممكن يكون مؤثر».

وفيما يخص موافقتها على القيام بمثل هذا الدور سواء في تلك المرحلة أو حينما تصل لمرحلة أخرى متقدمة في الفن، قالت:«أي شخص في الدنيا لو مقتنع بحاجة والناس كلها قالتله صح أو غلط هيعملها هيعملها، ولو صادفني دور فيه إيحاء بالإغراء ممكن أفكر، لكن لو سيؤثر في حياتي الشخصية أو في صورتي أمام الجمهور.. اعتقد اننى لن أوافق.. وعموما كل سنة بكبر أكتر، ومعتقداتي بتتغير، وكل سنة شخصيتي بتتغير تماما».

وفيما يخص الانتقادات الموجهة لها حول زواجها، وعدم إقامة حفل عرس، رغم إعلان عقد قرانها، قالت: «أنا متزوجة شرعا، وهو حلالي وأنا حلاله، كاتبين كتابنا من سنة، يعني في شهر أبريل المقبل تمر سنة بالظبط»، وعن موعد عقد قرانهما قالت: «أنا زهقت ومش عارفة امتى، هيكون فيه عرس، وأنا صراحة لا أحب الاعراس لكن لابد منه ليفرح أهلي.

