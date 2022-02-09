النهار Plus

تواصل الفنانة بسمة إثارتها للجدل مرة أخرى، وذلك بعد ظهورها الأخير في أحد البرامج التليفزيونية،وحديثها عن الرضاعة والأمومة والتحرش، خصوصا وأن بسمة التي عرفت بجرأتها الفنية منذ ظهورها لم تبتعد كثيرا تصريحاتها عن الجرأة. وتحدثت بسمة في البرنامج عن كواليس الأيام الأولى لأمومتها قائلة :أنا كنت بقول لهم أنا مش هرضع ولما سألوني ليه يا بسمة مش هترضعي، قلت لأن أنا مش بقرة وأنا مش همارس دور البقرة في حياة حد وأنا انتهيت إني أنا رضعت سنتين طبيعي وأول ما الموضوع مشي وعرفنا أنا وهي وبقى فيه إحساس الرضاعة قعدت سنتين أرضع».

وأضافت: «أول يومين تلاتة كانوا بيجروا ورايا بالبنت وبيقولي لي رضعيها وأنا أقول لا لا لا وأنا عارفة من أول لحظة إني حبيتها لكن مش عارفة أتعامل معاها ومش عارفة إيه دي وشوية شوية لما قعدنا لوحدنا ساعتها حصل». وأكدت أنها رفضت أن تنام ابنتها الرضيعة بجوارها «مفيش هي عيل هينام جنبي أنا بتقلب ونومي تقيل ومش عايزة وجبت السرير وكنت عايزة من أول يوم رجعت من المستشفى إنها تقعد في السرير ده وفضلت سنين بنام جنب بعض والحقيقة أدين لأبوها بالفضل لأنه عملها تدريب النوم لأنها تنام لوحدها لأني معرفتش أعمل ده».

ولم تتوقف التصريحات عن علاقتها بالأمومة بل حكت معاناتها مع التحرش وعن تعرضها لأكثر من حادث تحرش في مكان إقامتها وهو ما أعتبره البعض أمرا جريئا خصوصا وأن بسمة لم تتوقف عن السرد بشكل سطحي أو أكتفت بالإشارة فقط بل أسهبت في الشرح.

وهو ما جعل بسمة تتحول إلى «تريند» على مواقع التواصل الاجتماعي و جوجل فور انتهاء الحلقة ما بين مؤيد ومعارض.

