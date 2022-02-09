النهار Plus

ترى لاعبة منتخب كرة الصالات ونادي الكويت فجر محمد أن نشاط كرة القدم داخل الصالات للسيدات شهد تطوراً ملحوظاً بعد مررو 4 مواسم، مضيفة أن بطولة الدوري تحتاج إلى مشاركة أوسع من الفرق حتى يرتفع مستوى التنافس.

ونوهت اللاعبة فجر إلى أن «أزرق الصالات للفتيات» وصل إلى مرحلة جيدة من الاستعداد والخبرة وأصبح قادراً على المنافسة في البطولات الخارجية، مشيدة بجهود رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد الكرة فاطمة حيات وعضو مجلس إدارة نادي الكويت بلسم الأيوب للارتقاء بمستوى اللعبة.. وإليكم تفاصيل اللقاء:

? كيف ترين نشاط كرة الصالات للفتيات؟

? نحن أتممنا الموسم الرابع في دوري كرة الصالات، وبشهادة الجميع فإن التطور واضح في جميع جوانب النشاط من بداية الاستعدادات للدوري حتى آخر مباراة في هذا الموسم، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك اهتماما كبيرا من قبل اتحاد الكرة وأيضا الاهتمام من قبل الإدارات في الأندية المختلفة، وأصبح صيت الدوري الكويتي للصالات للسيدات حالياً في توسع أكبر والدليل أيضا الحضور الجماهيري في جميع المباريات التي تقام في الدوري، ولك في الحضور الجماهيري في نهائي هذا الموسم خير دليل.

? هل عدد الفرق المشاركة في نشاط الكرة كاف؟

? نحن بحاجة ماسة إلى زيادة عدد الفرق المشاركة حتى يزداد التنافس ولكي تكون هناك استمرارية للدوري لفترة أطول، ولكن كما يقال الجودة أهم من الكمية، فأنا من مؤيدي زيادة الفرق المشاركة إذا كانت هذه الفرق تزيد من المنافسة وتطمح للقب وليس المشاركة فقط.

? ما الذي دفعك لمزاولة كرة القدم وهل مارست ألعاباً أخرى سواء في المدرسة او الجامعة أو في ناد آخر؟

? كما تعرف فإن كرة القدم هي أكثر لعبة لها قاعدة جماهيرية في العالم، وقد نشأت في جيل يخلو من الألعاب الالكترونية وكان شغلهم الشاغل هي ممارسة كرة القدم، فكانت بداياتي مع العائلة وبعدها مارستها مع الأصدقاء كهواية حتى بدأنا كما ترى الآن نمثل المنتخب ونشارك في دوري رسمي تحت مظلة الاتحاد الكويتي لكرة القدم والمعترف به من قبل الاتحاد الدولي «فيفا»، ونشارك في مباريات دولية رسمية مع المنتخب.. ونعم مارست رياضة كرة الطاولة في نادي السالمية في العام 2004 حتى عام 2014، ولله الحمد كنت أمثل منتخب الكويت كذلك، وحققت ميداليات دولية ومحلية عدة، بالإضافة إلى مشاركتين في دورة الألعاب الآسيوية في نسختين مختلفتين «الدوحة و كوريا الجنوبية».

? ماذا تقولين عن جهود نادي الكويت في دعم فريق الفتيات؟ ودور عضو مجلس الادارة بلسم الايوب؟

? إدارة نادي الكويت تشكر على مجهودها في دعم فريق الفتيات واهتمامها به، وبالأخص الاستاذة بلسم الأيوب، فهي حلقة الوصل بين الفريق والإدارة وتسعى جاهدة لتلبية احتياجات الفريق وايجاد الحلول للعقبات التي تواجه الفريق وكذلك دعم الفريق في كل المباريات التي نكون طرفا فيها وهي مشكورة على ذلك.

? من أول مدرب أو مدربة أشرفا عليك؟ وماذا استفدت منهما؟

? أول مدرب رسمي لي هو الإيطالي دافو وكان مدربا للفريق لمدة موسمين، استفدت منه في الحقيقة أن هناك اختلافات بين كرة قدم الصالات وكرة القدم العشبية، من حيث طريقة التدريب و الخطط التي يتم تطبيقها، وكذلك الاحترافية في العمل..أما أول مدربة فهي المدربة الإيرانية شهرزاد مظفر وهي مدربة منتخب الكويت للسيدات حالياً والتي تعتبر من أفضل المدربات في العالم، أما استفادتي منها فهي أمور لا تعد ولا تحصى ولا زلت أنا بصورة خاصة ولاعبات المنتخب بصورة عامة يستفيدون منها في كل حصة تدريبية مع المنتخب، فالجدية بالعمل وطرق توصيل المعلومات ودرجة الاحترافية العالية التي تعمل بها هي أمور تؤدي إلى الاستفادة من خبراتها داخل الملعب وخارجه أيضا.

? كم إنجازاً حقق النادي محلياً؟

? محليا ولله الحمد، لم يخل نهائي في الدوري الكويتي لكرة الصالات من وجود فريقنا كطرف فيه، وبفضل الله ثم مجهود لاعبات الفريق والمدربين والإدارة فإننا نعتبر أكثر فريق قد حقق انجازات في الدوري المحلي ومنها المركز الأول مرتين متتاليتين وحصلنا مرتين على المركز الثاني.

? وما طموحاتك المستقبلية؟

? الاستمرار في اللعب وتحقيق أفضل النتائج المحلية، بالإضافة إلى الظفر بلقب دولي باسم المنتخب الوطني فهو طموح أي لاعب يمثل المنتخب الأزرق.

? هل يستطيع منتخب الفتيات للصالات ان يحقق انجازات خارجية؟

? إن شاءالله فلكل مجتهد نصيب، والاستعدادات قائمة على قدم وساق للحصول على أول انجاز دولي باسم الكويت، والمنتخب حاليا يملك المقومات كاملة لتحقيق هذا الانجاز، من حيث اللاعبات والإدارة المتمثلة بمدربات المنتخب واللجنة أيضا، وبإذن الله الإنجاز قريب.

? وماذا تقولين عن دور الاتحاد اتجاه النشاط الكروي للفتيات؟

? كما ترى، فلولا وجود أعضاء في الاتحاد يدعمون النشاط الكروي للفتيات لما وجدت هذا التوسع والاستمرارية فيه، فهم يقدمون جهوداً جبارة لدعم النشاط وتقديم كل مافيه مصلحة الفريق المختلفة بشكل عام والمنتخب بشكل خاص، وهو أيضا دور إيجابي لا يمكن لأي شخص نكرانه، وأنا على يقين أنه في حال استمر هذا الدوري فإننا سنضع قدماً بين الدول الآسيوية المتقدمة في نشاط كرة القدم.

? ما نلمسه من اهتمام واسع بالرياضة النسائية في كثير من الانشطة ماذا تقولين عنه؟

? المجتمع عبارة عن اثنين لا ثالث لهما، المرأة والرجل فباعتبار أن المرأة نصف المجتمع فهي تمارس حقها الطبيعي في مزاولة الرياضة، وكما ترى فإن الرياضة النسائية لها اهتمام كبير في كل دول العالم، وتعتبر من مقاييس تقدم الدول أيضا، وهي ليست البدايات فقد كانت بداية الرياضة النسائية في الكويت منذ السبعينيات ولكن اختفت لفترة وعادت مرة أخرى لتثبت أن للمرأة حق في هذه الممارسات، ولله الحمد فإن المسؤولين في الدولة يقدمون كل أشكال الدعم لتطوير الرياضة النسائية.

? حدثينا عن دور اللجنة النسائية باتحاد الكرة برئاسة فاطمة حيات وكذلك عملها باللجنة الاولمبية؟

? الأستاذة فاطمة حيات تعتبر العامود الفقري لهذه العملية ولكل التطور الملحوظ والملموس لرياضة المرأة في الفترة الحالية، فهي تسعى بشتى الطرق لتوسعة ونشر رياضة المرأة في جميع الألعاب، وتقف دائما بجانب اللاعبات في كل العقبات التي تواجههن، وتسعى لتحقيق المساواة بين اللاعبات واللاعبين في مختلف الأمور، وكان الله في عونها فهي تقوم بمجهود كبير لرفع مستوى الرياضة الكويتية النسائية.

? ماذا عن تطورات الاحتراف الجزئي الذى سبق ان وعدت به الهيئة ليشمل الفتيات؟

? الموسم الحالي هو الرابع للفتيات خصوصا في كرة القدم، وغالبية اللاعبات في نشاط كرة القدم للصالات قد أتممن الشروط المطلوبة للحصول على الاحتراف الجزئي كحق مشروع لهن، لكن ما زالت المطالبة باستحقاق الفتيات للاحتراف الجزئي قائمة وهي تحظى بموافقة المسؤولين قطعا، لكن تبقى هناك عقبات صغيرة ستحل قريباً، وكما ذكرت فإن فاطمة حيات تسعى لحل هذا الموضوع اعلاميا وأيضا من خلال عقد الاجتماعات مع المسؤولين.

? كلمة أخيرة؟

? شكراً لكم في «النهار» على هذا اللقاء وشكرا لدعمكم للرياضة النسائية.

